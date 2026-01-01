Замість реклами: у Луцьку на ЦУМі показують світлини полонених та зниклих безвісти





Про це розповів директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський, - повідомляє



З його слів, ідея трансляції світлин захисників замість реклами на фасаді ЦУМу виникла спонтанно.



«Коли повісили екрани, громадська активістка Юлія Євпак виставила фото в соцмережі, що акція "Не мовчи. Полон вбиває" відбувається біля універмагу, а в цей час іде реклама Буковелю. І це не нормально і було б добре, якби хоча б якась була підтримка цієї акції», — каже Олег Кобилинський.



За словами посадовця, цей допис поширило чимало людей, а наступного дня до департаменту ветеранської політики Луцької міськради звернувся представник бізнесу, якому належать ці екрани.



«Вони просили себе не називати. І сказали, що дійсно це не нормально, що під час такої акції йде реклама. Спитали, чи ми можемо реалізувати, щоб показувати не просто свічку, прапор, а портрети людей, яких шукають», — каже Олег Кобилинський.



Говорить: на сайті «Шлях додому» є світлини та інформація про бійців, які у полоні та зниклі безвісти, а також згода від членів родини на їх розміщення. Тож 20 листопада ці фотографії вперше транслювали на екранах, їх було майже 400. На час акції — а це на дві години щоп'ятниці,представники бізнесу відмовиляються від трансляції реклами.



«Для нас це колосальна підтримка»

27 листопада, за словами Олега Кобилинського, світлин було майже 500 і їх показували в алфавітному порядку, бо минулої п'ятниці фото транслювали за датою подання заяв.



Чоловік Світлани Теплякової Сергій обороняв Маріуполь, востаннє виходив на зв'язок 20 травня 2022 року. З того часу, каже, перебуває у неволі у РФ. На думку дружини військовополоненого, трансляція світлин на екранах для родин зниклих безвісти та полонених — це вагома підтримка.



«Коли вперше ми побачили ці LED-екрани на акції, ми між собою говорили, що було б дуже добре, якби на тих дві години, коли проходить акція, були світлини наших хлопців, яких ми чекаємо, — каже лучанка. — Для нас це дуже важливо. Не можу передати стану тих емоцій».



Як подати фото для трансляції на екранах ЦУМу



Надіслати на електронну пошту Департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради

Прийти у Департамент ветеранської політики Луцької міської ради або філії за адресами: вул. Сергія Тимошенка, 2 або Богдана Хмельницького, 18 або Конякіна, 4а і принести світлину особисто.



Як додав директор департаменту Олег Кобилинський, на екранах ЦУМу розміщують фото зниклих безвісти та полонених не лише з Луцької громади, а й з усієї Волинської області.



Акція «Не мовчи. Полон вбиває» вперше в центрі міста біля ЦУМу у Луцьку відбулася 16 серпня 2024 року. З того часу щоп'ятниці рідні та небайдужі збираються з 16 до 18 години на підтримку військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже півтисячі світлих зниклих безвісти та полонених транслювали 27 листопада на екранах Центрального універмагу Луцька впродовж щотижневої п'ятничної акції «Не мовчи. Полон вбиває».Про це розповів директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради, - повідомляє Суспільне З його слів, ідея трансляції світлин захисників замість реклами на фасаді ЦУМу виникла спонтанно.«Коли повісили екрани, громадська активістка Юлія Євпак виставила фото в соцмережі, що акція "Не мовчи. Полон вбиває" відбувається біля універмагу, а в цей час іде реклама Буковелю. І це не нормально і було б добре, якби хоча б якась була підтримка цієї акції», — каже Олег Кобилинський.За словами посадовця, цей допис поширило чимало людей, а наступного дня до департаменту ветеранської політики Луцької міськради звернувся представник бізнесу, якому належать ці екрани.«Вони просили себе не називати. І сказали, що дійсно це не нормально, що під час такої акції йде реклама. Спитали, чи ми можемо реалізувати, щоб показувати не просто свічку, прапор, а портрети людей, яких шукають», — каже Олег Кобилинський.Говорить: на сайті «Шлях додому» є світлини та інформація про бійців, які у полоні та зниклі безвісти, а також згода від членів родини на їх розміщення. Тож 20 листопада ці фотографії вперше транслювали на екранах, їх було майже 400. На час акції — а це на дві години щоп'ятниці,представники бізнесу відмовиляються від трансляції реклами.27 листопада, за словами Олега Кобилинського, світлин було майже 500 і їх показували в алфавітному порядку, бо минулої п'ятниці фото транслювали за датою подання заяв.Чоловік Світлани Теплякової Сергій обороняв Маріуполь, востаннє виходив на зв'язок 20 травня 2022 року. З того часу, каже, перебуває у неволі у РФ. На думку дружини військовополоненого, трансляція світлин на екранах для родин зниклих безвісти та полонених — це вагома підтримка.«Коли вперше ми побачили ці LED-екрани на акції, ми між собою говорили, що було б дуже добре, якби на тих дві години, коли проходить акція, були світлини наших хлопців, яких ми чекаємо, — каже лучанка. — Для нас це дуже важливо. Не можу передати стану тих емоцій».Надіслати на електронну пошту Департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради [email protected] фотографію військового з його даними та згодою на розміщення.Прийти у Департамент ветеранської політики Луцької міської ради або філії за адресами: вул. Сергія Тимошенка, 2 або Богдана Хмельницького, 18 або Конякіна, 4а і принести світлину особисто.Як додав директор департаменту, на екранах ЦУМу розміщують фото зниклих безвісти та полонених не лише з Луцької громади, а й з усієї Волинської області.Акція «Не мовчи. Полон вбиває» вперше в центрі міста біля ЦУМу у Луцьку відбулася 16 серпня 2024 року. З того часу щоп'ятниці рідні та небайдужі збираються з 16 до 18 години на підтримку військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

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