Якою буде погода на Волині у суботу, 28 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Прогноз погоди на 28 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 2-4° морозу°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 28 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 2-4° морозу°.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

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