Якою буде погода на Волині у суботу, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 28 листопада.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 2-4° морозу°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 2-4° морозу°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Вихованця
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині у суботу, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Столітні вишиванки: у будинку культури на Волині зберігають традиційний український одяг
Сьогодні, 19:08
На Волині судили водія, який в'їхав вантажівкою у кінну підводу
Сьогодні, 18:34
Авто перед зимою: що перевірити, поки не вдарили морози
Сьогодні, 18:11