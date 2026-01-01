Столітні вишиванки: у будинку культури на Волині зберігають традиційний український одяг





Ідея створення презентації старовинного вбрання різних періодів українського календарно-обрядового циклу належить методистці Інні Мірчук. Як вона розповіла Валентини Якимчук.



«Тут є ще повністю строї, там де є і спідниця і фартушок. От, але сорочок в нас якби найбільша кількість, і тому було таке рішення зробити у вигляді календарно-обрядового циклу», — розповідає співорганізаторка дефіле Ірина Царик.



Участь у презентації взяло 15 працівників Турійського міського будинку культури. Всього вони об'єднали 8 образів.



Один із них вбрання на Купала.



«Я одягнена у традиційну українську сорочку. Зазвичай таку сорочку вдягали, як і в повсякденному житті, так і на свята. Наприклад, я одягнена зараз на свято Купала», — каже учасниця дефіле Анастасія Дудіч.



Образ на Маковея, коли жінки йшли до церкви.



«Спідниці в той час називали літником, тому що вони ткані і вони такі важкі. А це сорочка, вона з Камінь-Каширщини, але вишивка, яка побутує також і в нас. Традиційно жінки, ідучи до церкви, і в той час, і воно збереглося по сьогодні, брали з собою такі букети, які були із гілочок пшениці, ячменю і, звичайно ж, маківки», — говорить учасниця дефіле Оксана Колінчук.



Обжинковий одяг мав більш робочий та повсякденний вигляд.



«У цих костюмах ви бачите сніп, як символ, що вже зерно зібране і воно в засіках. Воно вже сховане. Костюми наші робочі. Матеріал трошки товстіший, ніж святкових. Моїй сорочці певно вже до 100 років», — розповідає учасник дефіле Борис Поліщук.



Весільний стрій у дефіле представлений одягом із села Новий Двір, що на Турійщині. Йому понад 100 років, каже ініціаторка створення дефіле Інна Мірчук. Одяг поєднали із виробами із соломи майстрині Валентини Якимович.



Завершують дефіле різдвяні костюми.



«Наші господарі, які зустрічали колядників, вони виходили з традиційним українським дідухом, який завжди символізував багатство, достаток, добробут. І навіть пізніше, коли вже починалася посівна, колосочки дідуха ставали частинкою посівного матеріалу в майбутньому році», — каже організаторка дефіле Ірина Царик.



У дефіле зібраний старовинний український одяг з Турійщини та Камінь-Каширщини, каже організаторка дефіле Ірина Царик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дефіле в стародавніх народних костюмах підготували працівники Турійського міського будинку культури для обласного конкурсу професійної майстерності серед творчих працівників клубних закладів «Живу для тебе, краю мій!», в якому здобули перемогу.Ідея створення презентації старовинного вбрання різних періодів українського календарно-обрядового циклу належить методистці. Як вона розповіла Суспільному , вишиті сорочки, яким понад 100 років, передавали із сільських клубних закладів, вбрання поєднали із сучасними виробами із соломи майстрині«Тут є ще повністю строї, там де є і спідниця і фартушок. От, але сорочок в нас якби найбільша кількість, і тому було таке рішення зробити у вигляді календарно-обрядового циклу», — розповідає співорганізаторка дефілеУчасть у презентації взяло 15 працівників Турійського міського будинку культури. Всього вони об'єднали 8 образів.Один із них вбрання на Купала.«Я одягнена у традиційну українську сорочку. Зазвичай таку сорочку вдягали, як і в повсякденному житті, так і на свята. Наприклад, я одягнена зараз на свято Купала», — каже учасниця дефілеОбраз на Маковея, коли жінки йшли до церкви.«Спідниці в той час називали літником, тому що вони ткані і вони такі важкі. А це сорочка, вона з Камінь-Каширщини, але вишивка, яка побутує також і в нас. Традиційно жінки, ідучи до церкви, і в той час, і воно збереглося по сьогодні, брали з собою такі букети, які були із гілочок пшениці, ячменю і, звичайно ж, маківки», — говорить учасниця дефілеОбжинковий одяг мав більш робочий та повсякденний вигляд.«У цих костюмах ви бачите сніп, як символ, що вже зерно зібране і воно в засіках. Воно вже сховане. Костюми наші робочі. Матеріал трошки товстіший, ніж святкових. Моїй сорочці певно вже до 100 років», — розповідає учасник дефілеВесільний стрій у дефіле представлений одягом із села Новий Двір, що на Турійщині. Йому понад 100 років, каже ініціаторка створення дефіле Інна Мірчук. Одяг поєднали із виробами із соломи майстрині Валентини Якимович.Завершують дефіле різдвяні костюми.«Наші господарі, які зустрічали колядників, вони виходили з традиційним українським дідухом, який завжди символізував багатство, достаток, добробут. І навіть пізніше, коли вже починалася посівна, колосочки дідуха ставали частинкою посівного матеріалу в майбутньому році», — каже організаторка дефіле Ірина Царик.У дефіле зібраний старовинний український одяг з Турійщини та Камінь-Каширщини, каже організаторка дефіле Ірина Царик.

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