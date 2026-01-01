Авто перед зимою: що перевірити, поки не вдарили морози





Акумулятор

Холод б’є по акумулятору двічі: його ємність зменшується, а двигун з густим маслом крутити важче. Тому батарея, яка влітку працювала без нарікань, у перший мороз може не впоратись.



Перевірте напругу після того, як авто постояло кілька годин із вимкненим запалюванням. Близько 12,6 В означає повний заряд, близько 12,2 В і нижче — батарею варто зарядити. Сама напруга не показує, скільки акумулятор протримався б під навантаженням, тому надійніше зробити навантажувальний тест на СТО або в магазині акумуляторів. Огляньте клеми: білий чи зеленуватий наліт треба прибрати, а кріплення підтягнути.



Якщо ви їздите переважно короткими поїздками по місту, акумулятор може не встигати заряджатися. У такому разі допоможе періодична підзарядка зовнішнім пристроєм.



Охолоджувальна рідина

Антифриз має не лише не замерзати, а й захищати двигун і радіатор від корозії. Перевірте рівень на холодному двигуні та температуру замерзання — на СТО це роблять рефрактометром за хвилину. Якщо рідину доливали водою, захист від морозу міг помітно впасти.



Не змішуйте різні типи антифризу навмання: орієнтуйтеся на допуск виробника авто, а не на колір. Колір не гарантує сумісності. Термін заміни теж вказаний у сервісній книжці.



Свічки та паливна система

У бензинових двигунах зношені свічки запалювання ускладнюють холодний пуск і збільшують витрату пального. У дизельних за це відповідають свічки розжарювання: одна несправна свічка влітку майже непомітна, а в мороз машина заводиться довго й нерівно.



Власникам дизелів варто заправлятися зимовим пальним на перевірених заправках, особливо перед різким похолоданням, і вчасно міняти паливний фільтр. Вода, що накопичилась у фільтрі, на морозі замерзає й перекриває подачу пального.



Гальма

На мокрій і слизькій дорозі запас гальм потрібен найбільше. Перевірте товщину колодок, стан дисків і шлангів. Гальмівна рідина з часом вбирає вологу, тому її міняють за регламентом виробника, часто раз на два роки. Якщо педаль стала «м’якою» або авто веде вбік під час гальмування, не відкладайте діагностику.



Шини

Зимову гуму радять ставити, коли середньодобова температура тримається нижче плюс семи градусів. Літні шини на холоді твердішають і гірше тримають дорогу, навіть якщо снігу ще немає.



Оцініть глибину протектора: для зимової гуми бажано мати щонайменше 4 мм. Подивіться, чи немає тріщин, порізів і «гуль» на боковинах. Тиск у холодну пору падає, тож перевіряйте його раз на кілька тижнів і не забудьте про запасне колесо.



Видимість: склоочисники, омивач, світло

Взимку темніє рано, а скло постійно бризкають брудом. Замініть щітки склоочисника, якщо вони залишають смуги або скриплять. Залийте зимову рідину омивача із запасом за температурою замерзання; залишки літньої краще попередньо виробити, інакше суміш може замерзнути в трубках і форсунках.



Перевірте всі лампи, стоп-сигнали та покажчики повороту. Помутнілі фари помітно гірше освітлюють дорогу — їх можна відполірувати.



Дрібниці, які рятують ранок

обробіть гумові ущільнювачі дверей силіконовим мастилом, щоб вони не примерзали;

тримайте в багажнику щітку, скребок, дроти для «прикурювання», буксирувальний трос і ліхтарик;

покладіть рукавиці та заряджений повербанк;

не залишайте бак майже порожнім: у разі затору чи заметілі пальне знадобиться для обігріву.

Як не помилитися із запчастинами

Одна й та сама модель авто за різні роки може мати різні колодки, фільтри чи свічки. Тому перед покупкою звірте артикул або VIN-код — це надійніше, ніж орієнтуватися лише на марку та рік випуску. Підібрати деталі за VIN або номером можна в інтернет-магазині автозапчастин



Не чекайте першої ожеледиці: у морози на СТО черги, а потрібної деталі може не виявитися саме того дня, коли вона найпотрібніша. Пройдіться по цьому списку зараз — і зима принесе значно менше сюрпризів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший справжній мороз швидко показує, у якому стані машина. Те, що восени лише трохи турбувало, взимку обертається тим, що авто не заводиться, скло не відтирається, а на слизькій дорозі гальмувати доводиться довше. Більшість таких неприємностей можна передбачити. Перевірка займає один вихідний або один візит на СТО, а коштує зазвичай менше, ніж евакуатор і терміновий ремонт.Холод б’є по акумулятору двічі: його ємність зменшується, а двигун з густим маслом крутити важче. Тому батарея, яка влітку працювала без нарікань, у перший мороз може не впоратись.Перевірте напругу після того, як авто постояло кілька годин із вимкненим запалюванням. Близько 12,6 В означає повний заряд, близько 12,2 В і нижче — батарею варто зарядити. Сама напруга не показує, скільки акумулятор протримався б під навантаженням, тому надійніше зробити навантажувальний тест на СТО або в магазині акумуляторів. Огляньте клеми: білий чи зеленуватий наліт треба прибрати, а кріплення підтягнути.Якщо ви їздите переважно короткими поїздками по місту, акумулятор може не встигати заряджатися. У такому разі допоможе періодична підзарядка зовнішнім пристроєм.Антифриз має не лише не замерзати, а й захищати двигун і радіатор від корозії. Перевірте рівень на холодному двигуні та температуру замерзання — на СТО це роблять рефрактометром за хвилину. Якщо рідину доливали водою, захист від морозу міг помітно впасти.Не змішуйте різні типи антифризу навмання: орієнтуйтеся на допуск виробника авто, а не на колір. Колір не гарантує сумісності. Термін заміни теж вказаний у сервісній книжці.У бензинових двигунах зношені свічки запалювання ускладнюють холодний пуск і збільшують витрату пального. У дизельних за це відповідають свічки розжарювання: одна несправна свічка влітку майже непомітна, а в мороз машина заводиться довго й нерівно.Власникам дизелів варто заправлятися зимовим пальним на перевірених заправках, особливо перед різким похолоданням, і вчасно міняти паливний фільтр. Вода, що накопичилась у фільтрі, на морозі замерзає й перекриває подачу пального.На мокрій і слизькій дорозі запас гальм потрібен найбільше. Перевірте товщину колодок, стан дисків і шлангів. Гальмівна рідина з часом вбирає вологу, тому її міняють за регламентом виробника, часто раз на два роки. Якщо педаль стала «м’якою» або авто веде вбік під час гальмування, не відкладайте діагностику.Зимову гуму радять ставити, коли середньодобова температура тримається нижче плюс семи градусів. Літні шини на холоді твердішають і гірше тримають дорогу, навіть якщо снігу ще немає.Оцініть глибину протектора: для зимової гуми бажано мати щонайменше 4 мм. Подивіться, чи немає тріщин, порізів і «гуль» на боковинах. Тиск у холодну пору падає, тож перевіряйте його раз на кілька тижнів і не забудьте про запасне колесо.Взимку темніє рано, а скло постійно бризкають брудом. Замініть щітки склоочисника, якщо вони залишають смуги або скриплять. Залийте зимову рідину омивача із запасом за температурою замерзання; залишки літньої краще попередньо виробити, інакше суміш може замерзнути в трубках і форсунках.Перевірте всі лампи, стоп-сигнали та покажчики повороту. Помутнілі фари помітно гірше освітлюють дорогу — їх можна відполірувати.Одна й та сама модель авто за різні роки може мати різні колодки, фільтри чи свічки. Тому перед покупкою звірте артикул або VIN-код — це надійніше, ніж орієнтуватися лише на марку та рік випуску. Підібрати деталі за VIN або номером можна в інтернет-магазині автозапчастин repart.ua Не чекайте першої ожеледиці: у морози на СТО черги, а потрібної деталі може не виявитися саме того дня, коли вона найпотрібніша. Пройдіться по цьому списку зараз — і зима принесе значно менше сюрпризів.

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