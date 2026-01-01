В Україну повернули дітей з окупованих територій та з Росії

Меланія Трамп.



Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



Він розповів, що до України повернулися дев’ять дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія - вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.



За словами Зеленського, наймолодшій дитині — вісім років.



Як раніше писали білоруські медіа, дітей повернули через пункт пропуску «Новая гута» на кордону з Україною, поруч з КПП «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.



Президент розповів, що Україні вдалося повернути вже 2875 дітей.



«Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво. Я вдячний Омбудсману та його команді за безпосередню роботу. Вдячний усім нашим людям, які докладають зусиль у межах ініціативи Bring Kids Back UA, щоб діти могли повернутися в Україну», — додав Зеленський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну повернули дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. В організації місії допомоглаПро це повідомив президент України, пише Громадське Він розповів, що до України повернулися дев’ять дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та- вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.За словами Зеленського, наймолодшій дитині — вісім років.Як раніше писали білоруські медіа, дітей повернули через пункт пропуску «Новая гута» на кордону з Україною, поруч з КПП «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.Президент розповів, що Україні вдалося повернути вже 2875 дітей.«Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво. Я вдячний Омбудсману та його команді за безпосередню роботу. Вдячний усім нашим людям, які докладають зусиль у межах ініціативи Bring Kids Back UA, щоб діти могли повернутися в Україну», — додав Зеленський.

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