В Україну повернули дітей з окупованих територій та з Росії
Сьогодні, 15:52
В Україну повернули дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. В організації місії допомогла Меланія Трамп.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське.
Він розповів, що до України повернулися дев’ять дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія - вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.
За словами Зеленського, наймолодшій дитині — вісім років.
Як раніше писали білоруські медіа, дітей повернули через пункт пропуску «Новая гута» на кордону з Україною, поруч з КПП «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.
Президент розповів, що Україні вдалося повернути вже 2875 дітей.
«Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво. Я вдячний Омбудсману та його команді за безпосередню роботу. Вдячний усім нашим людям, які докладають зусиль у межах ініціативи Bring Kids Back UA, щоб діти могли повернутися в Україну», — додав Зеленський.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське.
Він розповів, що до України повернулися дев’ять дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія - вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.
За словами Зеленського, наймолодшій дитині — вісім років.
Як раніше писали білоруські медіа, дітей повернули через пункт пропуску «Новая гута» на кордону з Україною, поруч з КПП «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.
Президент розповів, що Україні вдалося повернути вже 2875 дітей.
«Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво. Я вдячний Омбудсману та його команді за безпосередню роботу. Вдячний усім нашим людям, які докладають зусиль у межах ініціативи Bring Kids Back UA, щоб діти могли повернутися в Україну», — додав Зеленський.
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