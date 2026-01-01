Боулінг, ролики, кіно та подарунки: як дітей героїв розважали у луцькому ПортCity. ФОТО

ПортCity привітав малечу, дитинство яких змінила війна, – доньок і синів загиблих воїнів з Волині, а також чинних військових та тих, хто зник безвісти. 20 листопада їм влаштували цікаву й насичену розважальну програму.



Захід відбувся у співпраці з волонтерським рухом “Меценати для солдата”. Півсотні дітей героїв з Луцька та області завітали до ПортCity, щоб відволіктись від новин та гарно провести час. Серед них – 30 дітей загиблих та зниклих безвісті героїв та 20 дітей чинних військових із бригади “Любарт”.



Малеча змагалася у грі в боулінг, каталась на роликах та розважалась у дитячому центрі FigliMigli: хтось стрибав на батутах, а хтось випробовував вправність та удачу на ігрових автоматах. Опісля ж кожен обрав фільм чи мультик на свій смак у кінотеатрі PremierCity. Наймолодші дивилися “Кота в капелюсі”, а підлітки обрали “Голодні ігри” та “Скрудж і духи Різдва”. І звісно ж, ніхто не пішов додому без подарунків.



Це не разова акція – вже впродовж десяти років волонтерський рух “Меценати для солдата” разом із ТРЦ ПортCity реалізовують проєкт “Тому що небайдуже”. Щомісяця діти волинських воїнів приходять до торгово-розважального центру, і тут на них завжди чекають теплі усмішки, розваги і смаколики. Адже подарувати яскраве дитинство донькам і синам тих, хто став на захист України – наш обовʼязок перед героями.





Нагадаємо,





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