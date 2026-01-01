У Луцьку на парковці торгового центру водійка авто збила пішохода





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія сталася 26 листопада, близько 16 години на території парковки одного із торгових центрів Луцька.



37-річна водійка Nissan, рухаючись по парковці, допустила наїзд на пішохода - 75-річного лучанина. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановлюють обставини ДТП, що трапилася на парковці торгового центру у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася 26 листопада, близько 16 години на території парковки одного із торгових центрів Луцька.37-річна водійка Nissan, рухаючись по парковці, допустила наїзд на пішохода - 75-річного лучанина. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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