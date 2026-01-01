На Волині горіла господарська споруда: вогонь ледве не охопив і сусідню будівлю





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці події працювали рятувальники з селища Маневичі, а також місцева пожежна команда с. Карасин та добровільна пожежна команда с. Сойне. На гасіння вогнеборці подали два водяні стволи, завдяки злагодженим діям вдалося оперативно зупинити подальше поширення полум’я на сусідню будівлю.



О 04:28 горіння локалізували, а о 05:03 — ліквідували.



Потерпілих немає. Причину пожежі з’ясовують фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 листопада о 03:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Прилісне Камінь-Каширського району — вогонь охопив покрівлю й перекриття, сягнув розташованої поруч споруди.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події працювали рятувальники з селища Маневичі, а також місцева пожежна команда с. Карасин та добровільна пожежна команда с. Сойне. На гасіння вогнеборці подали два водяні стволи, завдяки злагодженим діям вдалося оперативно зупинити подальше поширення полум’я на сусідню будівлю.О 04:28 горіння локалізували, а о 05:03 — ліквідували.Потерпілих немає. Причину пожежі з’ясовують фахівці.

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