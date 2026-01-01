З «Луцькводоканалу» стягнули понад 8 мільйонів за забруднення Стиру
Сьогодні, 12:10
За втручання прокуратури з КП «Луцькводоканал» стягнуто понад 8 млн грн шкоди, заподіяної природі.
Про це 27 листопада повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Верховний Суд погодився з позицією прокурорів Волинської обласної прокуратури щодо стягнення з комунального підприємства «Луцьководоканал» понад 8,2 млн грн шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.
Встановлено, що влітку 2020 року підприємство не забезпечило якісної очистки стічних вод, що поступають на каналізаційно-очисні споруди, відтак у річку Стир потрапило понад 1,5 млн м.куб. недостатньо очищених стічних вод.
Скид стічних вод з перевищенням встановлених нормативів амоній-іону, заліза та завислих речовин в річку спричинив забруднення води, що призвело до загибелі риби в річці між селами Липляни та Княгининок Луцького району та заподіяло шкоду природі.
Аби стягнути заподіяну шкоду, прокурори звернулися до суду із позовом в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Волинській області, Луцької міської ради до КП «Луцькводоканал».
Господарський суд Волинської області задовольнив позовні вимоги прокурорів, проте суд апеляційної інстанції скасував це рішення.
Остаточну крапку у справі поставив Верховний суд, який задоволив касаційну скаргу прокуратури та залишив у силі рішення суду першої інстанції про стягнення з підприємства шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.
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Про це 27 листопада повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Верховний Суд погодився з позицією прокурорів Волинської обласної прокуратури щодо стягнення з комунального підприємства «Луцьководоканал» понад 8,2 млн грн шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.
Встановлено, що влітку 2020 року підприємство не забезпечило якісної очистки стічних вод, що поступають на каналізаційно-очисні споруди, відтак у річку Стир потрапило понад 1,5 млн м.куб. недостатньо очищених стічних вод.
Скид стічних вод з перевищенням встановлених нормативів амоній-іону, заліза та завислих речовин в річку спричинив забруднення води, що призвело до загибелі риби в річці між селами Липляни та Княгининок Луцького району та заподіяло шкоду природі.
Аби стягнути заподіяну шкоду, прокурори звернулися до суду із позовом в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Волинській області, Луцької міської ради до КП «Луцькводоканал».
Господарський суд Волинської області задовольнив позовні вимоги прокурорів, проте суд апеляційної інстанції скасував це рішення.
Остаточну крапку у справі поставив Верховний суд, який задоволив касаційну скаргу прокуратури та залишив у силі рішення суду першої інстанції про стягнення з підприємства шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.
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