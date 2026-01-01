У ЗСУ за три місяці замінили 56 командирів і начальників, - ЗМІ





Про це



"Насамперед ідеться про посилення штабів і призначення на командирські посади офіцерів із належним бойовим досвідом", - пояснює співрозмовник.



Як змінюють управління військами



Нагадаємо, що у вересні сформували два нові угруповання військ - "Азов" і "Центр". Для них визначили окремі операційні зони, які охоплюють Покровський, Краматорський, Слов’янський та Лиманський напрямки.



"Таке рішення дало змогу розвантажити керівну ланку управління: кількість підпорядкованих ланок скоротили до двох-трьох. Водночас вдалося стабілізувати обстановку на найбільш критичних ділянках фронту", - стверджує співрозмовник.



Зміни також торкаються порядку ухвалення рішень на полі бою.



"Більше ініціативи передають на тактичний рівень: командири бригад і батальйонів отримують ширші повноваження, адже саме вони найкраще бачать і розуміють безпосередню обстановку. Вище командування натомість зосереджується на визначенні оперативних цілей, координації та забезпеченні військ. Такий підхід передбачає поступову відмову від надмірної централізації та мікроменеджменту", - зазначає співрозмовник.



Серед інших складових змін він називає скорочення бюрократичних процедур і звітності та оперативний обмін інформацією.



У плануванні бойових дій намагаються дотримуватись узгодженого застосування піхоти, артилерії, безпілотників, наземних роботизованих комплексів, розвідки та РЕБ. Як пояснює співрозмовник, їхня взаємодія потрібна для підтримки просування українських підрозділів, ізоляції російських груп, які проникають у бойові порядки Сил оборони, та ударів по логістиці, пунктах управління і зв’язку противника.



Приховувати наміри командування, підготовку й перебіг операцій допомагають інформаційна тиша та дезінформування противника.



Дані про бойові дії



Співрозмовник навів підрахунки Генштабу щодо територіальних змін за вересень і жовтень. Згідно з ними, у вересні площа територій, над якими Україна відновила контроль, перевищила площу втрачених територій на 57 кв. км. У жовтні цей баланс становив близько +10 кв. км.



У зоні відповідальності угруповання "Центр" під час контрзаходів, зокрема операції "Вівальді", до початку листопада українські сили відновили контроль над територією загальною площею близько 277 кв. км. За цей період загальні втрати противника в живій силі на Краматорському, Слов’янському та Лиманському напрямках перевищили 8 тисяч осіб.



На Покровському напрямку підрозділи угруповання "Азов", за словами співрозмовника, скували значні сили противника.



"У пікові періоди активних дій противника на зону відповідальності цього угруповання припадала майже чверть усіх щоденних втрат російських військ", - зазначає джерело.



За його словами, обидва угруповання поєднують дії на передовій із систематичними ударами по логістиці противника в глибині його оборони. Як приклад він наводить удари розрахунків БпЛА та артилерії "Азову" по залізничних вузлах. За словами джерела, було уражено понад сотню ешелонів, які використовували для постачання російських військ.



Серед інших операцій 2026 року, під час яких Сили оборони повертали контроль над територіями - "Велес", інші операції на Харківщині та на Олександрівському напрямку. Крім того, українські військові продовжують утримувати визначені райони оборони на території Курської області РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 1 серпня до 3 листопада 2026 року у ЗСУ замінили 56 командирів і начальників військових формувань та органів військового управління - від рівня бригади й вище.Про це РБК-Україна повідомило джерело в Генеральному штабі ЗСУ."Насамперед ідеться про посилення штабів і призначення на командирські посади офіцерів із належним бойовим досвідом", - пояснює співрозмовник.Нагадаємо, що у вересні сформували два нові угруповання військ - "Азов" і "Центр". Для них визначили окремі операційні зони, які охоплюють Покровський, Краматорський, Слов’янський та Лиманський напрямки."Таке рішення дало змогу розвантажити керівну ланку управління: кількість підпорядкованих ланок скоротили до двох-трьох. Водночас вдалося стабілізувати обстановку на найбільш критичних ділянках фронту", - стверджує співрозмовник.Зміни також торкаються порядку ухвалення рішень на полі бою."Більше ініціативи передають на тактичний рівень: командири бригад і батальйонів отримують ширші повноваження, адже саме вони найкраще бачать і розуміють безпосередню обстановку. Вище командування натомість зосереджується на визначенні оперативних цілей, координації та забезпеченні військ. Такий підхід передбачає поступову відмову від надмірної централізації та мікроменеджменту", - зазначає співрозмовник.Серед інших складових змін він називає скорочення бюрократичних процедур і звітності та оперативний обмін інформацією.У плануванні бойових дій намагаються дотримуватись узгодженого застосування піхоти, артилерії, безпілотників, наземних роботизованих комплексів, розвідки та РЕБ. Як пояснює співрозмовник, їхня взаємодія потрібна для підтримки просування українських підрозділів, ізоляції російських груп, які проникають у бойові порядки Сил оборони, та ударів по логістиці, пунктах управління і зв’язку противника.Приховувати наміри командування, підготовку й перебіг операцій допомагають інформаційна тиша та дезінформування противника.Співрозмовник навів підрахунки Генштабу щодо територіальних змін за вересень і жовтень. Згідно з ними, у вересні площа територій, над якими Україна відновила контроль, перевищила площу втрачених територій на 57 кв. км. У жовтні цей баланс становив близько +10 кв. км.У зоні відповідальності угруповання "Центр" під час контрзаходів, зокрема операції "Вівальді", до початку листопада українські сили відновили контроль над територією загальною площею близько 277 кв. км. За цей період загальні втрати противника в живій силі на Краматорському, Слов’янському та Лиманському напрямках перевищили 8 тисяч осіб.На Покровському напрямку підрозділи угруповання "Азов", за словами співрозмовника, скували значні сили противника."У пікові періоди активних дій противника на зону відповідальності цього угруповання припадала майже чверть усіх щоденних втрат російських військ", - зазначає джерело.За його словами, обидва угруповання поєднують дії на передовій із систематичними ударами по логістиці противника в глибині його оборони. Як приклад він наводить удари розрахунків БпЛА та артилерії "Азову" по залізничних вузлах. За словами джерела, було уражено понад сотню ешелонів, які використовували для постачання російських військ.Серед інших операцій 2026 року, під час яких Сили оборони повертали контроль над територіями - "Велес", інші операції на Харківщині та на Олександрівському напрямку. Крім того, українські військові продовжують утримувати визначені райони оборони на території Курської області РФ.

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