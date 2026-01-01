Російська атака на Україну: є постраждалі та руйнування





Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише



З 18:00 26 листопада й до ранку 27 листопада російські війська випустили на Україну 155 ударних безпілотників, зокрема 83 реактивних.



Протиповітряній обороні вдалось збити чи подавити 110 БпЛА, однак фіксуються влучання.



Наразі атака рф триває, у небі залишається кілька дронів.



За даними ДСНС, уночі росіяни обстріляли критичну інфраструктуру Кіровоградської області. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники зуміли загасити.



У Глухівській громаді, що на Сумщині, унаслідок влучання безпілотника травмовано 59-річну жінку. Окрім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та гуртожиток навчального закладу.



У інших районах області знищені житлові будинки, пошкоджені нежитлові приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури.



Унаслідок атаки на Миколаївщину пошкоджень зазнало виробниче приміщення промислового підприємства.



Під ранок 27 листопада війська рф вдарили по Шевченківському та Київському районах Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до трьох людей.



Виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив, що унаслідок атаки у виробничій будівлі об’єкта інфраструктури виникла пожежа. Інформації про постраждалих та інші наслідки удару наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російської атаки у ніч проти 27 листопада зафіксовано влучання ворожих безпілотників на 27 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих БпЛА.Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише Громадське З 18:00 26 листопада й до ранку 27 листопада російські війська випустили на Україну 155 ударних безпілотників, зокрема 83 реактивних.Протиповітряній обороні вдалось збити чи подавити 110 БпЛА, однак фіксуються влучання.Наразі атака рф триває, у небі залишається кілька дронів.За даними ДСНС, уночі росіяни обстріляли критичну інфраструктуру Кіровоградської області. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники зуміли загасити.У Глухівській громаді, що на Сумщині, унаслідок влучання безпілотника травмовано 59-річну жінку. Окрім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та гуртожиток навчального закладу.У інших районах області знищені житлові будинки, пошкоджені нежитлові приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури.Унаслідок атаки на Миколаївщину пошкоджень зазнало виробниче приміщення промислового підприємства.Під ранок 27 листопада війська рф вдарили по Шевченківському та Київському районах Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до трьох людей.Виконувач обов’язків голови Запорізької ОВАповідомив, що унаслідок атаки у виробничій будівлі об’єкта інфраструктури виникла пожежа. Інформації про постраждалих та інші наслідки удару наразі немає.

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