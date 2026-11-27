Трамп пояснив, чому називає путіна другом

Дональд Трамп заявив, що добрі стосунки з володимиром путіним можуть допомогти домовитися про припинення війни. За його словами, відкрита ворожість лише ускладнила б переговори – так само, як особиста неприязнь між путіним і президентом України Володимиром Зеленським, яку Трамп назвав однією з головних перешкод для врегулювання.



Це він розповів журналістам у Мар-а-Лаго, пише



Трампа запитали, як поєднуються його слова про путіна як друга з критикою російської агресії в дописі на Truth Social.



"Ну, обидва твердження можуть бути правдивими. Але послухайте, треба дещо розуміти. Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо припинити вбивства. Я міг би сказати, що він мені не друг, але я хочу укласти угоду. Мені треба домовитися. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць. Я міг би прийти й сказати: "Ви мені не подобаєтеся". І тоді ми мали б ту саму проблему, що й із Зеленським та путіним", – сказав американський президент.



Саме тому, наголосив президент США, він підтримує добрі стосунки з путіним, якого знає давно. Також глава Білого дому заявив, що Путіну начебто "довелося вислуховувати звинувачення, які згодом не підтвердилися".



За словами президента США, попри це їхня розмова була дуже хорошою, а путін хотів би укласти угоду.



Водночас Трамп відкинув припущення, що його позиція щодо Росії стала м’якшою. Він нагадав про передання Україні тисяч протитанкових комплексів Javelin на початку війни та запроваджені проти Росії мита й санкції.



У великому інтерв’ю BBC Володимир Зеленський розкритикував спроби Дональда Трампа називати володимира путіна другом. Президент України вважає такі заяви дивними й наголошує, що дружити з агресором і вбивцею неможливо. Він порівняв це з дружбою з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни.



Зеленський також висловив розчарування позицією США щодо війни: за його словами, прагнення бути нейтральними між Україною та Росією сприяє продовженню вбивств. Він зазначив, що переговори не дали значного прогресу, а дефіцит засобів перехоплення балістичних ракет призводить до втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що добрі стосунки зможуть допомогти домовитися про припинення війни. За його словами, відкрита ворожість лише ускладнила б переговори – так само, як особиста неприязнь між путіним і президентом України, яку Трамп назвав однією з головних перешкод для врегулювання.Це він розповів журналістам у Мар-а-Лаго, пише LB.ua Трампа запитали, як поєднуються його слова про путіна як друга з критикою російської агресії в дописі на Truth Social."Ну, обидва твердження можуть бути правдивими. Але послухайте, треба дещо розуміти. Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо припинити вбивства. Я міг би сказати, що він мені не друг, але я хочу укласти угоду. Мені треба домовитися. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць. Я міг би прийти й сказати: "Ви мені не подобаєтеся". І тоді ми мали б ту саму проблему, що й із Зеленським та путіним", – сказав американський президент.Саме тому, наголосив президент США, він підтримує добрі стосунки з путіним, якого знає давно. Також глава Білого дому заявив, що Путіну начебто "довелося вислуховувати звинувачення, які згодом не підтвердилися".За словами президента США, попри це їхня розмова була дуже хорошою, а путін хотів би укласти угоду.Водночас Трамп відкинув припущення, що його позиція щодо Росії стала м’якшою. Він нагадав про передання Україні тисяч протитанкових комплексів Javelin на початку війни та запроваджені проти Росії мита й санкції.У великому інтерв’ю BBC Володимир Зеленський розкритикував спроби Дональда Трампа називати володимира путіна другом. Президент України вважає такі заяви дивними й наголошує, що дружити з агресором і вбивцею неможливо. Він порівняв це з дружбою зпід час Другої світової війни.Зеленський також висловив розчарування позицією США щодо війни: за його словами, прагнення бути нейтральними між Україною та Росією сприяє продовженню вбивств. Він зазначив, що переговори не дали значного прогресу, а дефіцит засобів перехоплення балістичних ракет призводить до втрат.

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