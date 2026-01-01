На Волині перепоховають воїна Павла Гемона: завтра скорботний кортеж прибуде із Кривого Рогу

Павло Гемон.



Про це Ігор Пальонка.



"Життя 27-річного військовослужбовця передчасно обірвалося у червні цього року. Павло Миколайович помер під час відпустки, перебуваючи у Кривому Розі. Там і був похований. 24 листопада його тіло ексгумували. І ось нарешті він повертається до рідної громади.



У суботу, 28 листопада, орієнтовно об 11:30, зустрічаємо скорботний кортеж зі сторони Львова", - йдеться в повідомленні.



Кортеж слідуватиме за таким маршрутом: вул. С. Бандери — вул. Устилузька — вул. Д. Галицького — вул. Ковельська — вул. Шухевича — с. Льотниче — вул. Будівельна, м. Володимир — придорожній хрест (район колишнього цегельного заводу), де відбудеться відспівування Захисника.



О 12:00 на Алеї Героїв Федорівського кладовища буде звершено панахиду та поховання воїна.



"Прошу утворити «живий» коридор шани за маршрутом слідування похоронного кортежу та гідно провести воїна в останню земну дорогу.



Вічна шана і пам'ять Захиснику!" - зазначив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вічний спочинок до Володимирської громади повертається померлий ЗахисникПро це повідомив міський голова"Життя 27-річного військовослужбовця передчасно обірвалося у червні цього року. Павло Миколайович помер під час відпустки, перебуваючи у Кривому Розі. Там і був похований. 24 листопада його тіло ексгумували. І ось нарешті він повертається до рідної громади.У суботу, 28 листопада, орієнтовно об 11:30, зустрічаємо скорботний кортеж зі сторони Львова", - йдеться в повідомленні.Кортеж слідуватиме за таким маршрутом: вул. С. Бандери — вул. Устилузька — вул. Д. Галицького — вул. Ковельська — вул. Шухевича — с. Льотниче — вул. Будівельна, м. Володимир — придорожній хрест (район колишнього цегельного заводу), де відбудеться відспівування Захисника.О 12:00 на Алеї Героїв Федорівського кладовища буде звершено панахиду та поховання воїна."Прошу утворити «живий» коридор шани за маршрутом слідування похоронного кортежу та гідно провести воїна в останню земну дорогу.Вічна шана і пам'ять Захиснику!" - зазначив міський голова.

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