На Волині перепоховають воїна Павла Гемона: завтра скорботний кортеж прибуде із Кривого Рогу
Сьогодні, 11:59
На вічний спочинок до Володимирської громади повертається померлий Захисник Павло Гемон.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Життя 27-річного військовослужбовця передчасно обірвалося у червні цього року. Павло Миколайович помер під час відпустки, перебуваючи у Кривому Розі. Там і був похований. 24 листопада його тіло ексгумували. І ось нарешті він повертається до рідної громади.
У суботу, 28 листопада, орієнтовно об 11:30, зустрічаємо скорботний кортеж зі сторони Львова", - йдеться в повідомленні.
Кортеж слідуватиме за таким маршрутом: вул. С. Бандери — вул. Устилузька — вул. Д. Галицького — вул. Ковельська — вул. Шухевича — с. Льотниче — вул. Будівельна, м. Володимир — придорожній хрест (район колишнього цегельного заводу), де відбудеться відспівування Захисника.
О 12:00 на Алеї Героїв Федорівського кладовища буде звершено панахиду та поховання воїна.
"Прошу утворити «живий» коридор шани за маршрутом слідування похоронного кортежу та гідно провести воїна в останню земну дорогу.
Вічна шана і пам'ять Захиснику!" - зазначив міський голова.
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Життя 27-річного військовослужбовця передчасно обірвалося у червні цього року. Павло Миколайович помер під час відпустки, перебуваючи у Кривому Розі. Там і був похований. 24 листопада його тіло ексгумували. І ось нарешті він повертається до рідної громади.
У суботу, 28 листопада, орієнтовно об 11:30, зустрічаємо скорботний кортеж зі сторони Львова", - йдеться в повідомленні.
Кортеж слідуватиме за таким маршрутом: вул. С. Бандери — вул. Устилузька — вул. Д. Галицького — вул. Ковельська — вул. Шухевича — с. Льотниче — вул. Будівельна, м. Володимир — придорожній хрест (район колишнього цегельного заводу), де відбудеться відспівування Захисника.
О 12:00 на Алеї Героїв Федорівського кладовища буде звершено панахиду та поховання воїна.
"Прошу утворити «живий» коридор шани за маршрутом слідування похоронного кортежу та гідно провести воїна в останню земну дорогу.
Вічна шана і пам'ять Захиснику!" - зазначив міський голова.
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