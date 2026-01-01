Понад чотири роки у полоні: волинянин розповів про пережите у російських тюрмах

Анатолій Лук'янчук із села Волошки Ковельського району — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. 15 березня 2022 року він потрапив у російський полон, де пробув чотири роки і два місяці. В Україну воїн повернувся 15 травня 2026 року в рамках обміну.



Після звільнення волинянин розповів



Початок повномасштабної війни та потрапляння в полон



Анатолій Лук'янчук підписав контракт із ЗСУ 10 грудня 2019 року. Перед повномасштабним вторгненням його підрозділ перебував на Рівненському полігоні. 23 лютого 2022 року частина взводу, у складі якої був і волинянин, вирушила до кордону з Білоруссю.



«Нас закинули на границю з Білоруссю до Житомирської області біля Овруча, — говорить воїн. — Приїхали на стару заброшену ферму, де поставити техніку. Повечеряли, я пішов у машину, заліз у спальник, запалив п'ять лампадок на полі, щоб тепліше було, і ліг спати».

Військовий згадує, що прокинувся близько третьої ночі, коли командир взводу почав будити бійців. Вони розпалили вогнище, намагалися зігрітися, а згодом почули перші вибухи.



Спочатку підрозділ перебував у Малині на Житомирщині, згодом переїхав у село Пісківка Бучанського району на Київщині. Через приблизно півтора тижні військовим наказали вирушити у Миколаївську область.



«Ми їхали в сторону Києва по трасі Київ — Чоп і попали десь пів на шосту чи шосту ранку в їхню (росіян) засаду», — пригадує Анатолій Лук'янчук.



15 березня 2022 року волинянин потрапив у російський полон. Наступного дня, 16 березня, військових перевезли до Білорусі, а потім — у Брянську область Росії.



«Жив-здоров, вернусь, не знаю коли»



24 березня 2022 року, за словами Анатолія Лук'янчука, до полонених прийшла жінка у військовій формі та запропонувала написати клопотання про обмін.



«Ми дуже зраділи, але той обмін відбувся через 4 роки і 2 місяці, — каже боєць. — Через деякий час рідні шукали і знайшли ті знімки в інтернеті, як ми попали в полон. Я дуже переживав, що чи вони знають, де я».



Перший зв'язок із сім'єю відбувся 27 травня 2023 року. Тоді до полонених приїхали представники Червоного Хреста.



«Нас запитували, чи добре нас годують і хто знає на пам'ять телефон рідних. Я пам'ятав і дав номер своєї дружини і дочки. Вони запитали, що написати. Кажу: напишіть, що я жив-здоров, вернусь, не знаю коли», — говорить військовий.



На другий день волинянину прийшла відповідь від рідних про те, що чекають його скорішого повернення додому.



Тортури, операції без наркозу та голод



Найважче, розповідає військовий, було пережити так звану прийомку — період, коли полонених привозили до місця утримання та піддавали насильству.



«Там били, собаками лякали, електрошокерами. Коли нас пресували і мені ногу покалічили. Робили мені там три операції, різали ногу без наркозу», — говорить Анатолій Лук'янчук.



Після операцій, з його слів, медикаментів бракувало. Рану обробляли, зокрема, йодом, а перев'язувальні матеріали використовували повторно.



«Хлопці вже считали, що одним бинтом я користувався 6,5 місяців. Там вже не бинти були, а просто шнурки. Два роки рани заживали», — каже волинянин.



Найскладніше, з його слів, було в місцях утримання у Брянській області та Пакіно. Там, говорить військовий, полонених погано годували.



«Бувало, що самі очистки картошки варили і то без солі. Краще кормили, коли до нас Червоний Хрест приїжджав і якась перевірка. Їли все, що було. Навіть хлопці деякі їли зубну пасту. Їсти хотілося», — пригадує полонений.



В один із періодів полону чоловік важив 52 кілограми. Через слабкість не міг самостійно ходити.



«Які хлопці крепші, то на прогулочний двір мене по під руки водили. Я вже не міг ходити. На прогулку на 15 хвилин, і то з одним оком закритим, я кажу, буквою зю, руки ззаду, і бігом, бігом», — каже волинянин.



Полонених допитували, намагалися дізнатися, про що говорять у камерах. За словами Анатолія Лук'янчука, іноді людей намагалися змусити до співпраці їжею.



«Я згадував слова дружини: ти сильний, ти витримаєш»



В одному з допитів російський офіцер запитував військового, де переховується Степан Бандера. Анатолій Лук'янчук вирішив відповісти жартом.



«Ви, як старіша людина, каже, знаєте, де переховується Степан Бандера. Кажу: "Знаю, на кладовищі, його поховали". "Як поховали? А що, його немає живих?". Вони там затурканий народ», — говорить звільнений з полону боєць.



Під час полону Анатолій Лук'янчук намагався триматися, згадував сім'ю та слова дружини, які допомагали пережити найважчі моменти.



«"Ти сильний, ти витримаєш". Тільки пресували, я ці слова так і згадував. Ну, якщо чесно сказати, не вірю, що повернувся, — каже волинянин. — Були хлопці, що не витримували, багато гинуло».

За словами чоловіка, найбільше він сумував за дружиною, дочками та онуками, яких не бачив роками.



Повернення додому та адаптація після полону



15 травня 2026 року Анатолій Лук'янчук повернувся в Україну під час обміну. 15 липня його зустріли у рідному селі Волошки на Волині. Після звільнення, розповідає чоловік, був розгублений і не одразу усвідомив, що повернувся додому.



«Дуже радий, що всі мене діждалися і зустріли. Як привезли мене в село, я навіть не знав, що така зустріч може бути, не очікував я цього. Багато друзів є, що загинули, і багато ще на передовій», — каже експолонений.



Після повернення військовий проходить відновлення. Намагається дотримуватися рекомендацій психологів. Зокрема, більше читає і менше сидить в інтернеті.



«Зараз набагато краще, ніж раніше. Зараз, як повернувся, то всі болячки виходять. Сам не розумію, чого так сталося. Сон поганий, всякі кошмари сняться», — говорить волинянин.



Після пережитого Анатолій Лук'янчук також змінився у спілкуванні. Раніше, зізнається, любив компанії, тепер намагається уникати людних зустрічей та старається усамітнитися. Додає: мріє обійняти внуків, яких не бачив 5 років і нині живуть за кордоном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 56-річнийіз села Волошки Ковельського району — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. 15 березня 2022 року він потрапив у російський полон, де пробув чотири роки і два місяці. В Україну воїн повернувся 15 травня 2026 року в рамках обміну.Після звільнення волинянин розповів Суспільному про перші дні повномасштабного вторгнення, полон, пережите в російських тюрмах, травми, спілкування з рідними та життя після повернення.Анатолій Лук'янчук підписав контракт із ЗСУ 10 грудня 2019 року. Перед повномасштабним вторгненням його підрозділ перебував на Рівненському полігоні. 23 лютого 2022 року частина взводу, у складі якої був і волинянин, вирушила до кордону з Білоруссю.«Нас закинули на границю з Білоруссю до Житомирської області біля Овруча, — говорить воїн. — Приїхали на стару заброшену ферму, де поставити техніку. Повечеряли, я пішов у машину, заліз у спальник, запалив п'ять лампадок на полі, щоб тепліше було, і ліг спати».Військовий згадує, що прокинувся близько третьої ночі, коли командир взводу почав будити бійців. Вони розпалили вогнище, намагалися зігрітися, а згодом почули перші вибухи.Спочатку підрозділ перебував у Малині на Житомирщині, згодом переїхав у село Пісківка Бучанського району на Київщині. Через приблизно півтора тижні військовим наказали вирушити у Миколаївську область.«Ми їхали в сторону Києва по трасі Київ — Чоп і попали десь пів на шосту чи шосту ранку в їхню (росіян) засаду», — пригадує Анатолій Лук'янчук.15 березня 2022 року волинянин потрапив у російський полон. Наступного дня, 16 березня, військових перевезли до Білорусі, а потім — у Брянську область Росії.24 березня 2022 року, за словами Анатолія Лук'янчука, до полонених прийшла жінка у військовій формі та запропонувала написати клопотання про обмін.«Ми дуже зраділи, але той обмін відбувся через 4 роки і 2 місяці, — каже боєць. — Через деякий час рідні шукали і знайшли ті знімки в інтернеті, як ми попали в полон. Я дуже переживав, що чи вони знають, де я».Перший зв'язок із сім'єю відбувся 27 травня 2023 року. Тоді до полонених приїхали представники Червоного Хреста.«Нас запитували, чи добре нас годують і хто знає на пам'ять телефон рідних. Я пам'ятав і дав номер своєї дружини і дочки. Вони запитали, що написати. Кажу: напишіть, що я жив-здоров, вернусь, не знаю коли», — говорить військовий.На другий день волинянину прийшла відповідь від рідних про те, що чекають його скорішого повернення додому.Найважче, розповідає військовий, було пережити так звану прийомку — період, коли полонених привозили до місця утримання та піддавали насильству.«Там били, собаками лякали, електрошокерами. Коли нас пресували і мені ногу покалічили. Робили мені там три операції, різали ногу без наркозу», — говорить Анатолій Лук'янчук.Після операцій, з його слів, медикаментів бракувало. Рану обробляли, зокрема, йодом, а перев'язувальні матеріали використовували повторно.«Хлопці вже считали, що одним бинтом я користувався 6,5 місяців. Там вже не бинти були, а просто шнурки. Два роки рани заживали», — каже волинянин.Найскладніше, з його слів, було в місцях утримання у Брянській області та Пакіно. Там, говорить військовий, полонених погано годували.«Бувало, що самі очистки картошки варили і то без солі. Краще кормили, коли до нас Червоний Хрест приїжджав і якась перевірка. Їли все, що було. Навіть хлопці деякі їли зубну пасту. Їсти хотілося», — пригадує полонений.В один із періодів полону чоловік важив 52 кілограми. Через слабкість не міг самостійно ходити.«Які хлопці крепші, то на прогулочний двір мене по під руки водили. Я вже не міг ходити. На прогулку на 15 хвилин, і то з одним оком закритим, я кажу, буквою зю, руки ззаду, і бігом, бігом», — каже волинянин.Полонених допитували, намагалися дізнатися, про що говорять у камерах. За словами Анатолія Лук'янчука, іноді людей намагалися змусити до співпраці їжею.В одному з допитів російський офіцер запитував військового, де переховується Степан Бандера. Анатолій Лук'янчук вирішив відповісти жартом.«Ви, як старіша людина, каже, знаєте, де переховується Степан Бандера. Кажу: "Знаю, на кладовищі, його поховали". "Як поховали? А що, його немає живих?". Вони там затурканий народ», — говорить звільнений з полону боєць.Під час полону Анатолій Лук'янчук намагався триматися, згадував сім'ю та слова дружини, які допомагали пережити найважчі моменти.«"Ти сильний, ти витримаєш". Тільки пресували, я ці слова так і згадував. Ну, якщо чесно сказати, не вірю, що повернувся, — каже волинянин. — Були хлопці, що не витримували, багато гинуло».За словами чоловіка, найбільше він сумував за дружиною, дочками та онуками, яких не бачив роками.15 травня 2026 року Анатолій Лук'янчук повернувся в Україну під час обміну. 15 липня його зустріли у рідному селі Волошки на Волині. Після звільнення, розповідає чоловік, був розгублений і не одразу усвідомив, що повернувся додому.«Дуже радий, що всі мене діждалися і зустріли. Як привезли мене в село, я навіть не знав, що така зустріч може бути, не очікував я цього. Багато друзів є, що загинули, і багато ще на передовій», — каже експолонений.Після повернення військовий проходить відновлення. Намагається дотримуватися рекомендацій психологів. Зокрема, більше читає і менше сидить в інтернеті.«Зараз набагато краще, ніж раніше. Зараз, як повернувся, то всі болячки виходять. Сам не розумію, чого так сталося. Сон поганий, всякі кошмари сняться», — говорить волинянин.Після пережитого Анатолій Лук'янчук також змінився у спілкуванні. Раніше, зізнається, любив компанії, тепер намагається уникати людних зустрічей та старається усамітнитися. Додає: мріє обійняти внуків, яких не бачив 5 років і нині живуть за кордоном.

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