У Польщі пояснили, чому не збивають російські ракети

Вальдемар Журек заявив, що у Польщі не завжди збивають російські ракети, що залітають у її повітряний простір, оскільки у деяких випадках «неконтрольований розліт уламків» від перехоплення може бути небезпечнішим за падіння ракети в безлюдній місцевості.



Про це генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив під час спілкування з журналістами у Варшаві, передає кореспондентка



За словами Журека, військові стежать за ракетами на радарах. Якщо ракета прямує в малонаселений район, її падіння там може бути безпечнішим за перехоплення, адже після збиття уламки розлітаються неконтрольовано. У такому разі, зазначив він, збивати ракету — «невиправданий ризик».



«Наші військові стежать за ситуацією в повітряному просторі. Якщо ракета летить у напрямку лісу чи поля — де вона не становить загрози для людського життя, — спроба її перехопити призведе лише до неконтрольованого розльоту уламків. Саме такий сценарій створює дилему для військових. Збивати такі ракети — невиправданий ризик», — сказав Журек.



Водночас російські безпілотники, які потрапляють на територію країни, за словами Журека, збивають, коли є така можливість. Захищені й стратегічні об’єкти, зокрема аеропорт у Жешуві — важливий хаб допомоги Україні, де розгорнуті комплекси Patriot.



Він також підтвердив, що наразі Польща розглядає можливість зміни тактики щодо російських ракет та дронів. Міністр Сікорський нещодавно обговорював варіант перехоплення ракет, поки вони ще перебувають над територією України. Однак такий крок потребує консенсусу всього Альянсу.



«Що ж до структур НАТО... не вдаватимусь у подробиці, але в нас справді виникають певні розбіжності з нашими великими союзниками щодо принципів роботи Альянсу. Тут залишається лише розвести руками. До того ж є певні питання щодо нашого найбільшого партнера в НАТО — ви знаєте, як поводиться Пентагон останнім часом», — каже генеральний прокурор Польщі.



Нагадаємо, вранці 20 листопада на території Польщі впали уламки трьох російських крилатих ракет Х-101.



Через інцидент Варшава ініціювала засідання Північноатлантичної ради в Брюсселі. Саме на цій зустрічі Варшава звернулася до союзників по НАТО з проханням розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу, однак поки жодного рішення не ухвалили. Водночас НАТО оголосило, що розгорне літаки дальнього радіолокаційного виявлення до посилення захисту повітряного простору Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний прокурор Польщізаявив, що у Польщі не завжди збивають російські ракети, що залітають у її повітряний простір, оскільки у деяких випадках «неконтрольований розліт уламків» від перехоплення може бути небезпечнішим за падіння ракети в безлюдній місцевості.Про це генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив під час спілкування з журналістами у Варшаві, передає кореспондентка hromadske За словами Журека, військові стежать за ракетами на радарах. Якщо ракета прямує в малонаселений район, її падіння там може бути безпечнішим за перехоплення, адже після збиття уламки розлітаються неконтрольовано. У такому разі, зазначив він, збивати ракету — «невиправданий ризик».«Наші військові стежать за ситуацією в повітряному просторі. Якщо ракета летить у напрямку лісу чи поля — де вона не становить загрози для людського життя, — спроба її перехопити призведе лише до неконтрольованого розльоту уламків. Саме такий сценарій створює дилему для військових. Збивати такі ракети — невиправданий ризик», — сказав Журек.Водночас російські безпілотники, які потрапляють на територію країни, за словами Журека, збивають, коли є така можливість. Захищені й стратегічні об’єкти, зокрема аеропорт у Жешуві — важливий хаб допомоги Україні, де розгорнуті комплекси Patriot.Він також підтвердив, що наразі Польща розглядає можливість зміни тактики щодо російських ракет та дронів. Міністр Сікорський нещодавно обговорював варіант перехоплення ракет, поки вони ще перебувають над територією України. Однак такий крок потребує консенсусу всього Альянсу.«Що ж до структур НАТО... не вдаватимусь у подробиці, але в нас справді виникають певні розбіжності з нашими великими союзниками щодо принципів роботи Альянсу. Тут залишається лише розвести руками. До того ж є певні питання щодо нашого найбільшого партнера в НАТО — ви знаєте, як поводиться Пентагон останнім часом», — каже генеральний прокурор Польщі.Нагадаємо, вранці 20 листопада на території Польщі впали уламки трьох російських крилатих ракет Х-101.Через інцидент Варшава ініціювала засідання Північноатлантичної ради в Брюсселі. Саме на цій зустрічі Варшава звернулася до союзників по НАТО з проханням розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу, однак поки жодного рішення не ухвалили. Водночас НАТО оголосило, що розгорне літаки дальнього радіолокаційного виявлення до посилення захисту повітряного простору Польщі.

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