Волинь та ще четверо областей: на кордоні встановлять мобільні укриття для працівників і людей, які його перетинають
Сьогодні, 17:31
Кабінет Міністрів спрямував 495,8 мільйона гривень на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску через державний кордон. Їх мають використовувати для захисту людей під час російських атак.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише Громадське.
За його словами, росія систематично атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Тому укриття мають забезпечити безпеку як тих, хто перетинає кордон, так і працівників пунктів пропуску.
«Закупівлі проводять обласні Служби відновлення у п’яти областях: Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській», — додав Корецький.
Нагадаємо, раніше в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомляли, що в цих областях планують облаштувати 135 мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску та під’їзних дорогах до них.
російські атаки біля кордону з Польщею і Молдовою
9 вересня росіяни атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. Унаслідок атаки загинули дві людини та ще троє постраждали.
Тоді росія виправдала атаку «перевезенням військових вантажів» через цей КПП. У Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили росію в умисній атаці на КПП. Там заперечили заяву росії й заявили, що через територію країни не перевозять військові вантажі, зокрема зброю, в Україну.
А в ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки рф було пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею. 17 вересня за чотири кілометри від польсько-українського кордону російський безпілотник знов атакував заправку.
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Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише Громадське.
За його словами, росія систематично атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Тому укриття мають забезпечити безпеку як тих, хто перетинає кордон, так і працівників пунктів пропуску.
«Закупівлі проводять обласні Служби відновлення у п’яти областях: Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській», — додав Корецький.
Нагадаємо, раніше в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомляли, що в цих областях планують облаштувати 135 мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску та під’їзних дорогах до них.
російські атаки біля кордону з Польщею і Молдовою
9 вересня росіяни атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. Унаслідок атаки загинули дві людини та ще троє постраждали.
Тоді росія виправдала атаку «перевезенням військових вантажів» через цей КПП. У Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили росію в умисній атаці на КПП. Там заперечили заяву росії й заявили, що через територію країни не перевозять військові вантажі, зокрема зброю, в Україну.
А в ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки рф було пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею. 17 вересня за чотири кілометри від польсько-українського кордону російський безпілотник знов атакував заправку.
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