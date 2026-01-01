У Луцьку спрямують понад 155 млн грн на реконструкцію очисних споруд





Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Луцької міської ради у четвер, 26 листопада, під час позачергового засідання. Йдеться про реконструкцію комплексу будівель та споруд № 1 (ІІІ черга).



Загальна кошторисна вартість проєкту становить 155 млн 855 тис. 594 грн. Затвердження документації є необхідним етапом для подальшої реалізації проєкту.



Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк пояснив, що реконструкція очисних споруд важлива для стабільної роботи системи водопостачання міста. За його словами, значна частина водопровідних мереж Луцька експлуатується понад 50 років і поступово зношується. Тому підприємство зосереджується на оновленні найбільш проблемних об’єктів, щоб запобігти аварійним ситуаціям і забезпечити безперебійне постачання води.



Він також наголосив, що каналізаційні очисні споруди є одним із ключових об’єктів інфраструктури, від належної роботи яких залежить безпекова та санітарно-екологічна ситуація в громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті затвердили проєктно-кошторисну документацію реконструкції каналізаційних очисних споруд КП «Луцькводоканал». Загальна вартість робіт становить майже 156 млн грн. Фінансувати їх планують із місцевого бюджету, пише misto.media Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Луцької міської ради у четвер, 26 листопада, під час позачергового засідання. Йдеться про реконструкцію комплексу будівель та споруд № 1 (ІІІ черга).Загальна кошторисна вартість проєкту становить 155 млн 855 тис. 594 грн. Затвердження документації є необхідним етапом для подальшої реалізації проєкту.Директор КП «Луцькводоканал»пояснив, що реконструкція очисних споруд важлива для стабільної роботи системи водопостачання міста. За його словами, значна частина водопровідних мереж Луцька експлуатується понад 50 років і поступово зношується. Тому підприємство зосереджується на оновленні найбільш проблемних об’єктів, щоб запобігти аварійним ситуаціям і забезпечити безперебійне постачання води.Він також наголосив, що каналізаційні очисні споруди є одним із ключових об’єктів інфраструктури, від належної роботи яких залежить безпекова та санітарно-екологічна ситуація в громаді.

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