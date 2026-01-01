Луцьк має п’ятиразового 15-річного чемпіона світу з карате

Андрій Разумовський зустрівся з 15-річним луцьким спортсменом Георгієм Кучуковим, який має п’ять титулів чемпіона світу та одинадцять разів ставав чемпіоном Європи.



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Чотири титули чемпіона світу Георгій здобув у федерації WMAC у складі збірної з козацького двобою. Ще одне світове чемпіонство виборов із карате-до за версією S.K.I.F. у листопаді цього року в Туреччині, представляючи збірну України. Крім того, спортсмен є 11-разовим чемпіоном Європи з WMAC.



До занять спортом Георгій долучився ще в ранньому дитинстві. Спочатку займався танцями зі старшою сестрою, яка має звання майстра спорту з художньої гімнастики, а в п’ять років почав відвідувати тренування з карате.



«Коли Георгій народився, у нього, можна сказати, не було вибору, адже в нас уже була старша донька — майстер спорту з художньої гімнастики. Вона дуже хотіла молодшого братика. А коли він підріс, то з трьох років почав займатися з нею танцями. У п’ять років пішов на карате. Так і почався його спортивний шлях», — розповідає мама хлопця Олеся.



Окрім спорту, Георгій має неабиякі музичні здібності. Він навчається у двох музичних школах, де опановує гру на саксофоні, а також займається грою на гітарі у Віктора Вікторовича Мішеніна. Юнак записує музику, знімає кліпи та виступає. А кошти на поїздку на чемпіонат світу цього року заробив власноруч — грою на саксофоні.



«Він не лише спортсмен, а й дуже гарно грає на саксофоні та гітарі. Для нього музика — теж велика частина життя. І я особливо пишаюся тим, що на поїздку на чемпіонат світу він заробив самостійно», — каже мама.



Під час зустрічі з Андрієм Разумовським Георгій поділився враженнями від спілкування та розповів про свої досягнення.



«Ми поговорили про весь мій улов за цей рік, про два чемпіонати світу, чемпіонат Європи, про всі мої досягнення. Мене похвалили, сказали, що я молодець. Мені дуже приємно, що я сюди прийшов», — розповів спортсмен.



Серед найближчих спортивних мрій Георгія — участь у чемпіонаті світу з карате в Японії, який відбудеться у 2029 році. Хлопець розуміє, наскільки непросто потрапити на ці змагання, але налаштований наполегливо працювати заради цієї мети. Ще одна велика мрія — виступити на Всесвітніх іграх.



«Туди потрапити — це дуже велика мрія. Там мало хто виступає і мало хто виграє. Ну, це моя така сильна мрія. А найбільша — виступити на Всесвітніх іграх з карате», — поділився Георгій.



Секретар міської ради та виконувач обов’язків міського голови Андрій Разумовський відзначив наполегливість юного спортсмена та його внесок у популяризацію України на міжнародній спортивній арені.



«Пишаємося, що в Луцьку зростають такі талановиті й цілеспрямовані спортсмени! Дякую Георгію за перемоги та бажаю нових досягнень під українським прапором!» — зазначив Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар міської ради та виконувач повноважень міського головизустрівся з 15-річним луцьким спортсменом, який має п’ять титулів чемпіона світу та одинадцять разів ставав чемпіоном Європи.Про це повідомили у Луцькі міській раді.Чотири титули чемпіона світу Георгій здобув у федерації WMAC у складі збірної з козацького двобою. Ще одне світове чемпіонство виборов із карате-до за версією S.K.I.F. у листопаді цього року в Туреччині, представляючи збірну України. Крім того, спортсмен є 11-разовим чемпіоном Європи з WMAC.До занять спортом Георгій долучився ще в ранньому дитинстві. Спочатку займався танцями зі старшою сестрою, яка має звання майстра спорту з художньої гімнастики, а в п’ять років почав відвідувати тренування з карате.«Коли Георгій народився, у нього, можна сказати, не було вибору, адже в нас уже була старша донька — майстер спорту з художньої гімнастики. Вона дуже хотіла молодшого братика. А коли він підріс, то з трьох років почав займатися з нею танцями. У п’ять років пішов на карате. Так і почався його спортивний шлях», — розповідає мама хлопцяОкрім спорту, Георгій має неабиякі музичні здібності. Він навчається у двох музичних школах, де опановує гру на саксофоні, а також займається грою на гітарі у Віктора Вікторовича Мішеніна. Юнак записує музику, знімає кліпи та виступає. А кошти на поїздку на чемпіонат світу цього року заробив власноруч — грою на саксофоні.«Він не лише спортсмен, а й дуже гарно грає на саксофоні та гітарі. Для нього музика — теж велика частина життя. І я особливо пишаюся тим, що на поїздку на чемпіонат світу він заробив самостійно», — каже мама.Під час зустрічі з Андрієм Разумовським Георгій поділився враженнями від спілкування та розповів про свої досягнення.«Ми поговорили про весь мій улов за цей рік, про два чемпіонати світу, чемпіонат Європи, про всі мої досягнення. Мене похвалили, сказали, що я молодець. Мені дуже приємно, що я сюди прийшов», — розповів спортсмен.Серед найближчих спортивних мрій Георгія — участь у чемпіонаті світу з карате в Японії, який відбудеться у 2029 році. Хлопець розуміє, наскільки непросто потрапити на ці змагання, але налаштований наполегливо працювати заради цієї мети. Ще одна велика мрія — виступити на Всесвітніх іграх.«Туди потрапити — це дуже велика мрія. Там мало хто виступає і мало хто виграє. Ну, це моя така сильна мрія. А найбільша — виступити на Всесвітніх іграх з карате», — поділився Георгій.Секретар міської ради та виконувач обов’язків міського голови Андрій Разумовський відзначив наполегливість юного спортсмена та його внесок у популяризацію України на міжнародній спортивній арені.«Пишаємося, що в Луцьку зростають такі талановиті й цілеспрямовані спортсмени! Дякую Георгію за перемоги та бажаю нових досягнень під українським прапором!» — зазначив Андрій Разумовський.

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