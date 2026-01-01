На Волині судили водія, який в'їхав вантажівкою у кінну підводу





Про це сказано у вироку Горохівського районного суду, пише



Аварія сталася ввечері 20 жовтня минулого року на автодорозі в селі Журавники Луцького району. Водій справного вантажного сідлового тягачо марки Volvo з приєднаною цистерною марки Spitzer, не дотримався безпечного інтервалу і в'їхав у гужовий транспорт.



Унаслідок зіткнення чоловік, котрий керував підводою, отримав тяжкі травми: закриту черепно-мозкову травму, травматичний субарахноїдальний крововилив, забій м'яких тканин голови.



Потерпілий чоловік на засідання суду не з'явився і просив розгляд провадження проводити без його участі.



Як повідомив його адвокат, після ДТП обвинувачений неодноразово приїжджав до лікарні і до дому потерпілого, просив вибачення, передавав гроші на лікування, відшкодував витрати на захисника, неодноразово доставляв його у реабілітаційний центр, що в місті Рівному.



Сам обвинувачений підтвердив обставини ДТП і просив не позбавляти водійського посвідчення, бо робота водія є єдиним джерелом його доходу. Водій сплатив 121 тисячу гривень, чим відшкодував витрати лікувального закладу. Також приватне підприємство, де він працює, і страхова компанія виплатили потерпілому матеріальну й моральну шкоду в повному обсязі.



Водія вантажного авто суд визнав винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та звільнив його від 4 років в'язниці з випробуванням, призначивши 2 роки іспитового строку. При цьому водійське посвідчення в нього не забирали.



Сторони можуть оскаржити вирок до Волинського апеляційного суду через Горохівський районний суд впродовж 30 днів із дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили водія вантажного автомобіля з Луцька, який торік восени на швидкості 70 км/год в'їхав у кінну підводу і травмував чоловіка.Про це сказано у вироку Горохівського районного суду, пише Суспільне Аварія сталася ввечері 20 жовтня минулого року на автодорозі в селі Журавники Луцького району. Водій справного вантажного сідлового тягачо марки Volvo з приєднаною цистерною марки Spitzer, не дотримався безпечного інтервалу і в'їхав у гужовий транспорт.Унаслідок зіткнення чоловік, котрий керував підводою, отримав тяжкі травми: закриту черепно-мозкову травму, травматичний субарахноїдальний крововилив, забій м'яких тканин голови.Потерпілий чоловік на засідання суду не з'явився і просив розгляд провадження проводити без його участі.Як повідомив його адвокат, після ДТП обвинувачений неодноразово приїжджав до лікарні і до дому потерпілого, просив вибачення, передавав гроші на лікування, відшкодував витрати на захисника, неодноразово доставляв його у реабілітаційний центр, що в місті Рівному.Сам обвинувачений підтвердив обставини ДТП і просив не позбавляти водійського посвідчення, бо робота водія є єдиним джерелом його доходу. Водій сплатив 121 тисячу гривень, чим відшкодував витрати лікувального закладу. Також приватне підприємство, де він працює, і страхова компанія виплатили потерпілому матеріальну й моральну шкоду в повному обсязі.Водія вантажного авто суд визнав винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та звільнив його від 4 років в'язниці з випробуванням, призначивши 2 роки іспитового строку. При цьому водійське посвідчення в нього не забирали.Сторони можуть оскаржити вирок до Волинського апеляційного суду через Горохівський районний суд впродовж 30 днів із дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

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