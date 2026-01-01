Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Вихованця
Сьогодні, 20:35
Волинь знову зазнала втрати. Підтвердили загибель ще одного воїна-захисника.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Новолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Богдана Вихованця, 1978 року народження. Жителя Нововолинська.
Він загинув 29 грудня 2023 року на Донеччині", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Новолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Богдана Вихованця, 1978 року народження. Жителя Нововолинська.
Він загинув 29 грудня 2023 року на Донеччині", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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