Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Вихованця





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Новолинський міський голова Борис Карпус.



"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Богдана Вихованця, 1978 року народження. Жителя Нововолинська.

Він загинув 29 грудня 2023 року на Донеччині", - йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову зазнала втрати. Підтвердили загибель ще одного воїна-захисника.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Новолинський міський голова"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника, 1978 року народження. Жителя Нововолинська.Він загинув 29 грудня 2023 року на Донеччині", - йдеться у дописі.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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