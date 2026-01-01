Коли і де відключатимуть світло на Волині у суботу, 28 листопада





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

08:00-10:30

підчерга 1.2:

08:00-10:30

підчерга 2.1:

17:30-20:00

підчерга 2.2:

17:30-20:00

підчерга 3.1:

14:00-17:30

підчерга 5.1:

14:00-17:30

підчерга 6.1:

10:30-14:00

підчерга 6.2:

10:30-14:00



Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 28.11.2026 на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".підчерга 1.1:08:00-10:30підчерга 1.2:08:00-10:30підчерга 2.1:17:30-20:00підчерга 2.2:17:30-20:00підчерга 3.1:14:00-17:30підчерга 5.1:14:00-17:30підчерга 6.1:10:30-14:00підчерга 6.2:10:30-14:00Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.

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