Коли і де відключатимуть світло на Волині у суботу, 28 листопада
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Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 28.11.2026 на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
08:00-10:30
підчерга 1.2:
08:00-10:30
підчерга 2.1:
17:30-20:00
підчерга 2.2:
17:30-20:00
підчерга 3.1:
14:00-17:30
підчерга 5.1:
14:00-17:30
підчерга 6.1:
10:30-14:00
підчерга 6.2:
10:30-14:00
Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
08:00-10:30
підчерга 1.2:
08:00-10:30
підчерга 2.1:
17:30-20:00
підчерга 2.2:
17:30-20:00
підчерга 3.1:
14:00-17:30
підчерга 5.1:
14:00-17:30
підчерга 6.1:
10:30-14:00
підчерга 6.2:
10:30-14:00
Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.
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