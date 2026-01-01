27 листопада вночі, під час дії комендантської години, ковельські патрульні зупинили автомобіль Haval, за кермом якого перебував 17-річний юнак.Про це повідомили патрульні поліцейські.Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та повторно протягом року вчинив таке правопорушення.Крім того, під час спілкування інспектори помітили в юнака ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в медичному закладі він відмовився.У салоні автомобіля також перебував його власник, який передав керування транспортним засобом неповнолітньому. Під час спілкування патрульні теж виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд у медичному закладі, результат якого підтвердив стан сп’яніння.На обох громадян патрульні склали адміністративні матеріали:на неповнолітнього водія — за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особою у стані спʼяніння) КУпАП;на власника автомобіля — ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особою у стані спʼяніння) та ч. 2 ст. 126 (Передача керування особі, яка не має права керування)КУпАП.