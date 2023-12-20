У Луцьку перейменували п’ять зупинок, 11 змінили назви розташування

У Луцьку перейменували п’ять зупинок, 11 змінили назви розташування
У місті Луцьку перейменували п’ять зупинок громадського транспорту та змінили назви розташування 11 зупинок.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У зв’язку з перейменуванням вулиці Гордіюк на вулицю Захисників України, вулиці Тимірязєва на вулицю Медичну, вулиці Тарасова на вулицю Героїв рятувальників, виконавчим комітетом прийнято рішення внести зміни до переліку зупинок.

Передбачається перейменування п’яти зупинок громадського транспорту та зміну назв розташування 11 зупинок.

Оператора електронних систем у м. Луцьку ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ» зобов’язали внести відповідні зміни в АСООП, перевізників - внести відповідні зміни в дорожню документацію та довести їх до відома водіїв.


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Теги: Луцьк, перейменування, зупинки
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