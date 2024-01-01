«Ес-ве-о за планом»: під Ростовом після вибуху спалахнув завод

у Ростовській області сталася пожежа. Перед цим очевидці чули вибух.



Про це повідомляє



За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим.



Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Зокрема стверджують про двох постраждалих - жінку з переломом ноги й чоловіка з опіками.



За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області Єкатерини Стенякиної, є руйнування в виробничій будівлі.



Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом із виробництва поліефірного штапельного волокна на території Росії.



Губернатор Ростовської області Василій Голубєв, заперечив інформацію щодо атаки БпЛА. За його словами, в момент вибуху ППО на території регіону не працювала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Шахтинському поліефірному заводісталася пожежа. Перед цим очевидці чули вибух.Про це повідомляє РБК-Україна За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим.Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Зокрема стверджують про двох постраждалих - жінку з переломом ноги й чоловіка з опіками.За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області, є руйнування в виробничій будівлі.Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом із виробництва поліефірного штапельного волокна на території Росії.Губернатор Ростовської області, заперечив інформацію щодо атаки БпЛА. За його словами, в момент вибуху ППО на території регіону не працювала.

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