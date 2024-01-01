«Ес-ве-о за планом»: під Ростовом після вибуху спалахнув завод

«Ес-ве-о за планом»: під Ростовом після вибуху спалахнув завод
На Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області сталася пожежа. Перед цим очевидці чули вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим.

Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Зокрема стверджують про двох постраждалих - жінку з переломом ноги й чоловіка з опіками.

За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області Єкатерини Стенякиної, є руйнування в виробничій будівлі.

Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом із виробництва поліефірного штапельного волокна на території Росії.

Губернатор Ростовської області Василій Голубєв, заперечив інформацію щодо атаки БпЛА. За його словами, в момент вибуху ППО на території регіону не працювала.


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Теги: війна, росія
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