«Ес-ве-о за планом»: під Ростовом після вибуху спалахнув завод
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На Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області сталася пожежа. Перед цим очевидці чули вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим.
Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Зокрема стверджують про двох постраждалих - жінку з переломом ноги й чоловіка з опіками.
За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області Єкатерини Стенякиної, є руйнування в виробничій будівлі.
Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом із виробництва поліефірного штапельного волокна на території Росії.
Губернатор Ростовської області Василій Голубєв, заперечив інформацію щодо атаки БпЛА. За його словами, в момент вибуху ППО на території регіону не працювала.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим.
Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Зокрема стверджують про двох постраждалих - жінку з переломом ноги й чоловіка з опіками.
За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області Єкатерини Стенякиної, є руйнування в виробничій будівлі.
Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом із виробництва поліефірного штапельного волокна на території Росії.
Губернатор Ростовської області Василій Голубєв, заперечив інформацію щодо атаки БпЛА. За його словами, в момент вибуху ППО на території регіону не працювала.
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