Кордон перетнули 463 вантажівки: як працює пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

польські протестувальники призупинили акцію протесту, через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" кордон перетнули 463 вантажівки.



За ніч на в'їзд в Україну оформили 273 ваговози, ще 190 — на виїзд, розповіла Валентина Черниш.



Станом на ранок 17 січня в черзі перед Дорогуськом стоять 150 вантажівок, минулої доби їх було 400. Змінилася ситуація і в електронній черзі.



"Всі вже знають, що Ягодин розблоковано і можна вставати в чергу і рухатися до Європи. Зараз в електронній черзі на виїзд зареєстровані 720 ваговозів", — зазначила речниця.



Що відомо про страйк польських перевізників



6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська — Хребене".



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".



В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.



З 18 грудня пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" знову було заблоковано. Тоді протестувальники заявляли, що їх страйк триватиме до 8 березня 2024 року.



16 січня страйкарі заявили, що досягли угоди щодо "певних умов" з урядом Польщі і призупинять протест 17 січня, але в разі невиконання домовленостей відновлять блокаду із 1 березня. Цього ж дня страйкарі розблокували пункти пропуску Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" і "Ягодин-Дорогуськ".

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