На Волині зустрічатимуть кортеж із тілом Героя Олександра Денисюка

На Волині зустрічатимуть кортеж із тілом Героя Олександра Денисюка
У Заболоттівській громаді на Волині сьогодні, 17 січня, зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом Героя Олександра Денисюка.

Про це у фейсбуці інформує Заболоттівська громада.

Траурний кортеж з тілом Захисника Денисюка Олександра Федоровича, жителя села Заліси, прибуде сьогодні, 17 січня, орієнтовно о 17:00-18:00.

«Просимо вийти і гідно зустріти Героя! Вічна слава Захиснику!» - повідомили у громаді.

Нагадаємо, внаслідок отриманих травм під час дорожньо-транспортної пригоди помер 15 січня 2024 року командир відділення взводу управління 1 зенітної кулеметної роти, молодший сержант Денисюк Олександр Федорович, який перебував на лікуванні в Києві.
На Волині зустрічатимуть кортеж із тілом Героя Олександра Денисюка

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Теги: загиблі, війна
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