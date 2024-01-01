На Волині зустрічатимуть кортеж із тілом Героя Олександра Денисюка
Сьогодні, 13:50
У Заболоттівській громаді на Волині сьогодні, 17 січня, зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом Героя Олександра Денисюка.
Про це у фейсбуці інформує Заболоттівська громада.
Траурний кортеж з тілом Захисника Денисюка Олександра Федоровича, жителя села Заліси, прибуде сьогодні, 17 січня, орієнтовно о 17:00-18:00.
«Просимо вийти і гідно зустріти Героя! Вічна слава Захиснику!» - повідомили у громаді.
Нагадаємо, внаслідок отриманих травм під час дорожньо-транспортної пригоди помер 15 січня 2024 року командир відділення взводу управління 1 зенітної кулеметної роти, молодший сержант Денисюк Олександр Федорович, який перебував на лікуванні в Києві.
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Про це у фейсбуці інформує Заболоттівська громада.
Траурний кортеж з тілом Захисника Денисюка Олександра Федоровича, жителя села Заліси, прибуде сьогодні, 17 січня, орієнтовно о 17:00-18:00.
«Просимо вийти і гідно зустріти Героя! Вічна слава Захиснику!» - повідомили у громаді.
Нагадаємо, внаслідок отриманих травм під час дорожньо-транспортної пригоди помер 15 січня 2024 року командир відділення взводу управління 1 зенітної кулеметної роти, молодший сержант Денисюк Олександр Федорович, який перебував на лікуванні в Києві.
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На Волині зустрічатимуть кортеж із тілом Героя Олександра Денисюка
Сьогодні, 13:50