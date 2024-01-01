ЗСУ вперше застосували в бойових умовах унікальну систему ППО

Сьогодні, 17 січня, вночі українські військові вперше в бойових умовах застосували систему ППО проєкту FrankenSAM. Воназ відстані 9 кілометрів.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Голова Мінстратегпромузаявив, що це перше використання такої системи. Він додав, що всі системи ППО FrankenSAM уже розгорнуті «на полі битві».Проєкт FrankenSAM — це гібридні системи ППО, якими спільно займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Фактично це три зенітні-ракетні комплекси: радянський ЗРК «Бук» з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети «повітря — повітря» AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС і ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.Західні медіа писали, що випробування FrankenSAM на військових базах США у грудні минулого року були доволі успішними.