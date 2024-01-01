Волиняни збирають підписи за посмертну нагороду для 21-річного Героя
Сьогодні, 15:02
Волинян просять підписати петицію про присвоєння почесного звання Героя України посмертно військовослужбовцю ЗСУ Тарасу Іщику.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
«Юний солдат-розвідник, 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А0414, який садив дрони, рятуючи життя інших побратимів та мирних жителів», - йдеться у повідомленні.
Хлопцеві був лише 21 рік.
Загинув Тарас Іщик 11 грудня 2023 року о 21:15 під час виконання бойового завдання в районі села Терни на Донеччині. На полі бою воїн потрапив під артилерійський (мінометний) обстріл.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
«Юний солдат-розвідник, 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А0414, який садив дрони, рятуючи життя інших побратимів та мирних жителів», - йдеться у повідомленні.
Хлопцеві був лише 21 рік.
Загинув Тарас Іщик 11 грудня 2023 року о 21:15 під час виконання бойового завдання в районі села Терни на Донеччині. На полі бою воїн потрапив під артилерійський (мінометний) обстріл.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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