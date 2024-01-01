Волиняни збирають підписи за посмертну нагороду для 21-річного Героя

Волиняни збирають підписи за посмертну нагороду для 21-річного Героя
Волинян просять підписати петицію про присвоєння почесного звання Героя України посмертно військовослужбовцю ЗСУ Тарасу Іщику.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.

«Юний солдат-розвідник, 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А0414, який садив дрони, рятуючи життя інших побратимів та мирних жителів», - йдеться у повідомленні.

Хлопцеві був лише 21 рік.

Загинув Тарас Іщик 11 грудня 2023 року о 21:15 під час виконання бойового завдання в районі села Терни на Донеччині. На полі бою воїн потрапив під артилерійський (мінометний) обстріл.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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