Лучанин за вбивство тестя отримав сім років позбавлення волі

Лучанин за вбивство тестя отримав сім років позбавлення волі
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у вбивстві.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, майже опівночі 26 лютого 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Парковій в обласному центрі Волині під час конфлікту вистрілив у груди 59-річному тестеві із мисливської рушниці, спричинивши його смерть.

Згідно з вироком суду лучанин, який відтоді перебуває під вартою, сім років проведе за ґратами.

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Теги: лучанин, вбивство, тесть
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