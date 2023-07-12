Лучанин за вбивство тестя отримав сім років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у вбивстві.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Нагадаємо, майже опівночі 26 лютого 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Парковій в обласному центрі Волині під час конфлікту, спричинивши його смерть.Згідно з вироком суду лучанин, який відтоді перебуває під вартою, сім років проведе за ґратами.