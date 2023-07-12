Лучанин за вбивство тестя отримав сім років позбавлення волі
Сьогодні, 15:20
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя Луцька винуватим у вбивстві.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, майже опівночі 26 лютого 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Парковій в обласному центрі Волині під час конфлікту вистрілив у груди 59-річному тестеві із мисливської рушниці, спричинивши його смерть.
Згідно з вироком суду лучанин, який відтоді перебуває під вартою, сім років проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, майже опівночі 26 лютого 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Парковій в обласному центрі Волині під час конфлікту вистрілив у груди 59-річному тестеві із мисливської рушниці, спричинивши його смерть.
Згідно з вироком суду лучанин, який відтоді перебуває під вартою, сім років проведе за ґратами.
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