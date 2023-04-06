Розбив вікно: на Волині чоловік пограбував свого знайомого
Сьогодні, 15:45
Поліцейські розкрили дві крадіжки з помешкань громадян у Луцькому та Камінь-Каширському районах.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 16 січня, до поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя Луцького району. Чоловік розповів, що невідомий розбив вікно його будинку та викрав з помешкання пожитків на 10 тис. грн.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 34-річний односелець заявника.
Цього ж дня, до поліції звернувся 50-річний житель Камінь-Каширського району. З його будинку зловмисник викрав 5 тис. грн. та 200 доларів США.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 43-річний житель цього ж району.
За обома фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 16 січня, до поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя Луцького району. Чоловік розповів, що невідомий розбив вікно його будинку та викрав з помешкання пожитків на 10 тис. грн.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 34-річний односелець заявника.
Цього ж дня, до поліції звернувся 50-річний житель Камінь-Каширського району. З його будинку зловмисник викрав 5 тис. грн. та 200 доларів США.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 43-річний житель цього ж району.
За обома фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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