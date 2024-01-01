Обстріл Херсона: загинула людина

Обстріл Херсона: загинула людина
Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Херсона загинув місцевий житель.

Про це повідомляє в телеграмі МВС України.

Снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів Херсона. Загорівся легковий автомобіль та гараж. Пожежу ліквідували. На місці виявили загиблого.
Обстріл Херсона: загинула людина

Під обстрілом було і село Ромашкове, де також загорілось гаражне приміщення та автівка. Білозерські рятувальники загасили пожежу.
Обстріл Херсона: загинула людина
Обстріл Херсона: загинула людина

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Теги: обстріл, війна
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