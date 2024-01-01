Обстріл Херсона: загинула людина

ворожого артилерійського обстрілу Херсона загинув місцевий житель.



Про це повідомляє в телеграмі МВС України.



Снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів Херсона. Загорівся легковий автомобіль та гараж. Пожежу ліквідували. На місці виявили загиблого.



Під обстрілом було і село Ромашкове, де також загорілось гаражне приміщення та автівка. Білозерські рятувальники загасили пожежу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! УнаслідокХерсона загинув місцевий житель.Про це повідомляє в телеграмі МВС України.Снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів Херсона. Загорівся легковий автомобіль та гараж. Пожежу ліквідували. На місці виявили загиблого.Під обстрілом було і село Ромашкове, де також загорілось гаражне приміщення та автівка. Білозерські рятувальники загасили пожежу.

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