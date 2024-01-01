Обстріл Херсона: загинула людина
Сьогодні, 15:36
Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Херсона загинув місцевий житель.
Про це повідомляє в телеграмі МВС України.
Снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів Херсона. Загорівся легковий автомобіль та гараж. Пожежу ліквідували. На місці виявили загиблого.
Під обстрілом було і село Ромашкове, де також загорілось гаражне приміщення та автівка. Білозерські рятувальники загасили пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі МВС України.
Снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів Херсона. Загорівся легковий автомобіль та гараж. Пожежу ліквідували. На місці виявили загиблого.
Під обстрілом було і село Ромашкове, де також загорілось гаражне приміщення та автівка. Білозерські рятувальники загасили пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розбив вікно: на Волині чоловік пограбував свого знайомого
Сьогодні, 15:45
Обстріл Херсона: загинула людина
Сьогодні, 15:36
Лучанин за вбивство тестя отримав сім років позбавлення волі
Сьогодні, 15:20