На Волині засуджені видурювали гроші у рідних полонених військовослужбовців

На Волині засуджені видурювали гроші у рідних полонених військовослужбовців
Видурювали кошти за повернення полонених на Батьківщину: на Волині судитимуть членів організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до судуобвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома громадянами в складі організованої групи шахрайств у великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом .

За даними слідства, двоє засуджених, які відбувають покарання у Маневицькій виправній колонії №42, разом зі спільником з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.

Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил рф чи пвк «вагнер» і обіцяли за грошову винагороду повернути їх на Батьківщину.

Іноді, для правдоподібності, навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти із «сином», який перебуває у полоні.

У ході обшуків, проведених 7 квітня 2023 року, у фігурантів провадження було вилучено 7000 доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, компютерну техніку та чорнові записи.
На Волині засуджені видурювали гроші у рідних полонених військовослужбовців

На усе вилучене накладено арешт.

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Теги: Волинь, шахраї, прокуратура, полонені
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