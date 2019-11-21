На Волині засуджені видурювали гроші у рідних полонених військовослужбовців
Сьогодні, 15:10
Видурювали кошти за повернення полонених на Батьківщину: на Волині судитимуть членів організованої групи.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до судуобвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома громадянами в складі організованої групи шахрайств у великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом .
За даними слідства, двоє засуджених, які відбувають покарання у Маневицькій виправній колонії №42, разом зі спільником з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.
Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил рф чи пвк «вагнер» і обіцяли за грошову винагороду повернути їх на Батьківщину.
Іноді, для правдоподібності, навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти із «сином», який перебуває у полоні.
У ході обшуків, проведених 7 квітня 2023 року, у фігурантів провадження було вилучено 7000 доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, компютерну техніку та чорнові записи.
На усе вилучене накладено арешт.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до судуобвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома громадянами в складі організованої групи шахрайств у великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом .
За даними слідства, двоє засуджених, які відбувають покарання у Маневицькій виправній колонії №42, разом зі спільником з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.
Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил рф чи пвк «вагнер» і обіцяли за грошову винагороду повернути їх на Батьківщину.
Іноді, для правдоподібності, навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти із «сином», який перебуває у полоні.
У ході обшуків, проведених 7 квітня 2023 року, у фігурантів провадження було вилучено 7000 доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, компютерну техніку та чорнові записи.
На усе вилучене накладено арешт.
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