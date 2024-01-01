Бійці ДСНС у Луцьку врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги

Бійці ДСНС у Луцьку врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги
Працівники аварійно-рятувальної частини у Луцьку сьогодні, 17 січня, врятували чоловіка, який потребував допомоги лікарів.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні обідньої пори бійці відділення Аварійно-рятувальної частини Луцька за допомогою спеціального інструменту провели відкривання дверей санвузла в квартирі на 5-му поверсі багатоповерхового житлового будинку у на проспекті Волі.
Бійці ДСНС у Луцьку врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги

За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомоги
Бійці ДСНС у Луцьку врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги

Фахівці ДСНС відкрили двері та за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої, де передали його лікарям.
Бійці ДСНС у Луцьку врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги

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Теги: рятувальники, Волинь
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