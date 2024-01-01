Бійці ДСНС у Луцьку врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні обідньої пори бійці відділення Аварійно-рятувальної частини Луцька за допомогою спеціального інструменту провели відкривання дверей санвузла в квартирі на 5-му поверсі багатоповерхового житлового будинку у на проспекті Волі.



За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомоги



Фахівці ДСНС відкрили двері та за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої, де передали його лікарям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники аварійно-рятувальної частини у Луцьку сьогодні, 17 січня, врятували чоловіка, який потребував допомоги лікарів.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні обідньої пори бійці відділення Аварійно-рятувальної частини Луцька за допомогою спеціального інструментусанвузла в квартирі на 5-му поверсі багатоповерхового житлового будинку у на проспекті Волі.За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомогиФахівці ДСНС відкрили двері та за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої, де передали його лікарям.

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