Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя

Келія отця Никодима, де змурували піч

Намісник Луцького Братського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря ігуменвже більше десятка років вправно пече хліб та великодні паски.Його щире бажання навчитися пекти хліб саме у печі - так, як це робили у минулому, стало його улюбленою справою ще коли він був монахом у Жидичинському монастирі. Але не полишає випічку отець Никодим і нині, тож час від часу приїздить з Луцька у Жидичин, аби почастувати ченців, послушників та паломників смачним ароматним хлібом.- розповідає ігумен, замішуючи тісто – буде гречаний хліб з льоном та горіхами.- Як монахи (сміється, -). Це нас трохи захоплювало навіть, бо ми, молоді, шукали основи віри. Багато читали і нам хотілося отого подвигу аскетизму, побачити, відчути на собі, як колись жили давні ченці, покладаючись лише на волю Божу.Отець Никодим, у миру –, родом з Луцька. Навчався у 1-ій, а потім у 9-ій школах. Коли настав час вступати до вишу – спеціально провалив іспити., – розповідає ігумен.Тож замість університету отець Никодим вступив у Луцьку до духовної семінарії і на півроку поїхав в Білорусь у школу дзвонарів.- пригадує отець Никодим, вправно вимішуючи тісто.Проте на два з половиною роки йому довелося повернувся у мирське життя.Отець каже, що причиною була його мама. Батько їх покинув, обіцяв повернутися до сім’ї, але не дотримався обіцяного і мама перебувала у розгубленому стані.- розповів отець Никодим.– Ніколи. Не було часу… Навіть якби такі думки підступали, то Господь завжди посилав таких людей і обставини так складалися, що я переконувався у правильності свого рішення і що я потрібний…В розумінні багатьох людей монастир – то як похмура в’язниця. Насправді монастир, як кажуть святі отці, – училище благочестя. Монахи вчаться бути справжніми християнинами, вчаться сприймати людей з їхніми недоліками та бачити в людях образ Божий. Чому не можна матюкатися, ображати? Бо ми таким чином принижуємо образ Божий в людині.– Йдучи в монастир, відмовляючись від тих чи інших так званих благ, людина прагне свободи від гріха. От кажуть, що монахам пити алкоголь не можна, з жінками погуляти, бо це гріх. Але ж і мирськими людям цього не можна. Просто живучи в миру, люди часто не можуть відмовитися від спокус. В монастирі є можливість цього уникнути.Чернецтво це такий собі духовний спецназ, це християни на духовній передовій. Як наші воїни зараз в окопах боряться з ворогом, так і ченці – на сторожі духовності.То так здається, що пішов у монастир і сховався від реальності. Ні. Тут теж є спокуси, бо монахи – живі люди. Бувають різні ситуації, але в чернечій спільноті, маючи духівника, постійний доступ до богослужінь, монахи боряться із пристрастями та спокусами.- розповідає отець Никодим.А щоб у монастирі завжди був хліб, монах вирішив його пекти сам – для цього у келії спеціально змурували піч.- зізнається ігумен. –Коли вже отець Никодим навчився пекти хліб, то взявся за паски – відтак щороку напередодні Великодня він приїздить до Жидичина і пече пасхальний хліб.- Ченці не те що наближеніші до Бога, вони просто уважніші і більше уваги приділяють духовному. Тому бачать явну дію Бога, благодаті Духа Святого і вчаться у монастирі вбачати в подіях, які відбуваються, промисел Божий. Усе, що відбувається, Господь завжди перемінює на благо для людини. Навіть, на перший погляд, найгірші прояви людського життя.Бог там, де хоче, перемагає закон єства. Є речі, які наука пояснити не може. Наприклад, нетлінність мощей святих преподобних угодників у лаврі. Скільки науковці не досліджували рештки святих, ніхто не може пояснити, чому тіла нетлінні. Господь нам показує, що він є Творець фізичних законів, але, де хоче, там усуває ці закони. Такі чудеса відбуваються для підтримки нашої віри.Дива трапляться, але не треба переходити межу і вдаватися до марновірства, бо, наприклад, і у випадку мироточіння ікон треба мати підтвердження, що ікона дійсно мироточить, і що це не конденсат від перепадів температури у храмі.– Молитва – це спілкування з Богом. Є молитви універсальні, написані святими отцями, з їхнього молитовного досвіду. «Отче наш» –універсальна молитва, бо її нам сказав сам Христос. «Вірую» – це сповідання нашої віри… А є молитви творчі, так би мовити, коли людина, оперуючи уже відомими їй молитвами, звертається до Господа.В Бога ще треба правильно просити. Має бути розуміння того, що ти просиш і наслідки, які за цим прийдуть. Є такий вислів: «Збулась моя мрія і зрозумів, як я помилявся». Люди дуже часто просять, а коли отримують, то воно не виправдовує сподівань.- В молитві «Отче наш» є такі слова: «… нехай буде воля твоя». Треба довіряти себе Богу. Як казав Христос, не треба занадто турбуватися, що вам їсти, пити, у що вдягнутися. Господь і так знає, що у вас є у цьому потреба і він вам все дасть. А люди хочуть, щоб була ще їхня воля, не розуміючи, що треба довіритися Богу.Не забувайте дякувати Богу, не лише просити. Дякуйте за кожен прожитий день, особливо нині, в наших реаліях, коли не знаєш, яким буде завтра.– Буває дуже важко людям пояснити певні речі. Люди хочуть «зручного» Бога… Як казав якось у проповіді один священик: «ми зараз так плачемо за хлопцями, які гинуть на війні, а чи плакали ми так за дітками, яких вбили аборти?». Знаю багатьох матерів, які втративши своїх дітей на війні, кажуть, от якби я не зробила колись аборт, то зараз би мала ще сина чи доньку…Всі хочуть Бога, щоб складалося все добре. Щоб жити у комфорті, люди йдуть на компроміси із совістю, а коли вже Бог починає їх вчити, лікувати за попередні діяння, то ми одразу плачемо, як же він таке допустив.А людям, які противляться і кажуть, де Бог, чому почалась війна, треба нагадати, що ми всі «громадяни» Царства Небесного і кожен у свій час постане перед Богом і дасть звіт.– Святі отці говорять: не всі, хто в миру, загинуть в духовному плані, але і не всі в монастирі спасуться.Те, що людина живе в монастирі, не означає, що вона отримає спецквиток до спасіння. Хто йде у монастир, бере на себе подвиг, дає обітниці, а виконуючи їх, вдосконалюється, щоб допомагати ближньому.Наші воїни в більшості своїй – святі, бо як сказано в Писанні: немає більшої любові, аніж хто душу покладе за ближніх своїх.СпілкуваласьФото автора та з особистого архіву ігумена