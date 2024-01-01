Скорботний день: завтра в Луцьку прощатимуться з двома Героями

Скорботний день: завтра в Луцьку прощатимуться з двома Героями
В обласному центрі Волині завтра, 18 січня, відбудеться прощання з двома військовослужбовцями – Романом Данилюком і Олександром Буриком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У четвер, 18 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Романа Данилюка та Олександра Бурика.

Данилюк Роман Сергійович (26.12.2001 року народження) проходив військову службу за контрактом на посаді сапера та загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Бурик Олександр Миколайович (19.10.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.

Поховають військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.


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Теги: загиблі, війна
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