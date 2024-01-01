Скорботний день: завтра в Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 16:39
В обласному центрі Волині завтра, 18 січня, відбудеться прощання з двома військовослужбовцями – Романом Данилюком і Олександром Буриком.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У четвер, 18 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Романа Данилюка та Олександра Бурика.
Данилюк Роман Сергійович (26.12.2001 року народження) проходив військову службу за контрактом на посаді сапера та загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Бурик Олександр Миколайович (19.10.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.
Поховають військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У четвер, 18 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Романа Данилюка та Олександра Бурика.
Данилюк Роман Сергійович (26.12.2001 року народження) проходив військову службу за контрактом на посаді сапера та загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Бурик Олександр Миколайович (19.10.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.
Поховають військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи муніципалітету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники
Сьогодні, 17:04
Скорботний день: завтра в Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 16:39
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Сьогодні, 16:10