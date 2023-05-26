У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники





Про це



Ритуал складання військової присяги освятив військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак. Він благословив бійців на легку і безпечну службу та побажав їм Божої опіки.



"Вітаємо побратимів! Будьте гідними захисниками своєї Батьківщини", - зазначають військові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці, які вирішили стати на захист державних кордонів та виконувати завдання в підрозділах Волинського прикордонного загону, присягнули на вірність українському народові.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Ритуал складання військової присяги освятив військовий капелан протоієрей. Він благословив бійців на легку і безпечну службу та побажав їм Божої опіки."Вітаємо побратимів! Будьте гідними захисниками своєї Батьківщини", - зазначають військові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію