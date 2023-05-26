У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники
Сьогодні, 17:04
Військовослужбовці, які вирішили стати на захист державних кордонів та виконувати завдання в підрозділах Волинського прикордонного загону, присягнули на вірність українському народові.
Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Ритуал складання військової присяги освятив військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак. Він благословив бійців на легку і безпечну службу та побажав їм Божої опіки.
"Вітаємо побратимів! Будьте гідними захисниками своєї Батьківщини", - зазначають військові.
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Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Ритуал складання військової присяги освятив військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак. Він благословив бійців на легку і безпечну службу та побажав їм Божої опіки.
"Вітаємо побратимів! Будьте гідними захисниками своєї Батьківщини", - зазначають військові.
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