У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники

У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники
Військовослужбовці, які вирішили стати на захист державних кордонів та виконувати завдання в підрозділах Волинського прикордонного загону, присягнули на вірність українському народові.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Ритуал складання військової присяги освятив військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак. Він благословив бійців на легку і безпечну службу та побажав їм Божої опіки.

"Вітаємо побратимів! Будьте гідними захисниками своєї Батьківщини", - зазначають військові.
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники

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Теги: Луцьк, прикордонники, присяга
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