Луцьке звалище у Брищі планують рекультивувати
Сьогодні, 17:19
Полігон твердих побутових відходів, що у селі Брище поблизу Луцька, планують рекультивувати.
Про це повідомили на засіданні виконкому міської ради, пише Район.Луцьк.
На облаштування полігону твердих побутових відходів у селі Брище у минулому році з міського бюджету витратили 7 мільйонів гривень.
За ці кошти виконали роботи по обвалуванню та пересипці полігону. Крім того, у минулому році розроблена ділянка очистки фільтрату, де встановлене сучасне обладнання зворотнього осмосу. Це вдалося зробити в межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді», за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку ФРН.
Також на полігоні запроваджена нова функція – ущільнення накопичених відходів. Це нововведення дозволяє збільшити терміни експлуатації полігону і зменшити об’єми відходів, які там зберігають.
У цьому році, в тому числі і за кошти міжнародних фінансових організацій, планують реконструювати та рекультивувати цей полігон. На засіданні виконкому міської ради затвердили проєктно-кошторисну документацію для проєкту з реконструкції старої частини полігону.
Нагадаємо, полігон ТПВ у селі Брище знаходиться на балансі підприємства ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».
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Про це повідомили на засіданні виконкому міської ради, пише Район.Луцьк.
На облаштування полігону твердих побутових відходів у селі Брище у минулому році з міського бюджету витратили 7 мільйонів гривень.
За ці кошти виконали роботи по обвалуванню та пересипці полігону. Крім того, у минулому році розроблена ділянка очистки фільтрату, де встановлене сучасне обладнання зворотнього осмосу. Це вдалося зробити в межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді», за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку ФРН.
Також на полігоні запроваджена нова функція – ущільнення накопичених відходів. Це нововведення дозволяє збільшити терміни експлуатації полігону і зменшити об’єми відходів, які там зберігають.
У цьому році, в тому числі і за кошти міжнародних фінансових організацій, планують реконструювати та рекультивувати цей полігон. На засіданні виконкому міської ради затвердили проєктно-кошторисну документацію для проєкту з реконструкції старої частини полігону.
Нагадаємо, полігон ТПВ у селі Брище знаходиться на балансі підприємства ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».
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