Скільки коштує реконструкція полігону у Брищі на Волині

Скільки коштує реконструкція полігону у Брищі на Волині
Щодня на полігон твердих побутових відходів поблизу села Брище завозять майже 200 тонн сміття з Луцької, Боратинської, Підгайцівської громад та міста Рожище.

Про це розповів Суспільному начальник полігону Олександр Обштир.

Наразі на полігоні тривають роботи з реконструкції і будівництва нової дороги.

У травні цього року працівники Державної екологічної інспекції провели огляд полігону, розповів еколог Олександр Ткачук. З його слів, полігон потребує розширення.

"В листопаді місяці може бути критичний момент, що в проєкті рекультивації старого полігону вже не буде куди дівати їм сміття. Швидкими темпами іде будівництво нової черги і в даному випадку це врятує ситуацію", – зазначив заступник начальника Держекоінспекції області.

Одна карта полігону нині законсервована, захоронення сміття відбувається на другій, розміром вісім гектарів, каже директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.

З метою мінімізації впливу на довкілля периметр карти обваловували глиною. "Потім він буде закриватися дренажним шаром, зверху буде родючий ґрунт для зелених насаджень, щоби не було ерозій", – додав Марценюк.

У рамках проєкту реконструкції та рекультивації на полігоні облаштовують нову локацію захоронення сміття, уже готовий котлован та зона очистки фільтрату. Зі слів директора "Луцькспецкомунтрансу", розмір нової карти – три гектари.

"Будуть побудовані комунікації, фільтратовідведені лотки, колодязі, де буде збиратися в накопичувальні озера. І буде установка, яка буде чистити цей фільтрат. Воно запроектоване, щоб цей фільтрат не попадав в навколишнє середовище", – сказав керівник КП.

Також на території полігону йдуть підготовчі роботи з будівництва дороги.

Як розповіла Суспільному директорка міського департаменту фінансів Лілія Єлова, для безперебійного функціонування полігону у цьому році виділили 26 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету Луцької громади,

"На обваловку сім мільйонів, на реконструкцію мереж п'ять мільйонів, і 14 700 на реконструкцію самого полігону. Крім того ще півтора мільйона нам дала Підгайцівська тергромада", – зазначила посадовиця.


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Теги: полігон, Брище, реконструкція
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