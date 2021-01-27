Скільки коштує реконструкція полігону у Брищі на Волині





Про це розповів Олександр Обштир.



Наразі на полігоні тривають роботи з реконструкції і будівництва нової дороги.



У травні цього року працівники Державної екологічної інспекції провели огляд полігону, розповів еколог Олександр Ткачук. З його слів, полігон потребує розширення.



"В листопаді місяці може бути критичний момент, що в проєкті рекультивації старого полігону вже не буде куди дівати їм сміття. Швидкими темпами іде будівництво нової черги і в даному випадку це врятує ситуацію", – зазначив заступник начальника Держекоінспекції області.



Одна карта полігону нині законсервована, захоронення сміття відбувається на другій, розміром вісім гектарів, каже директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.



З метою мінімізації впливу на довкілля периметр карти обваловували глиною. "Потім він буде закриватися дренажним шаром, зверху буде родючий ґрунт для зелених насаджень, щоби не було ерозій", – додав Марценюк.



У рамках проєкту реконструкції та рекультивації на полігоні облаштовують нову локацію захоронення сміття, уже готовий котлован та зона очистки фільтрату. Зі слів директора "Луцькспецкомунтрансу", розмір нової карти – три гектари.



"Будуть побудовані комунікації, фільтратовідведені лотки, колодязі, де буде збиратися в накопичувальні озера. І буде установка, яка буде чистити цей фільтрат. Воно запроектоване, щоб цей фільтрат не попадав в навколишнє середовище", – сказав керівник КП.



Також на території полігону йдуть підготовчі роботи з будівництва дороги.



Як розповіла Суспільному директорка міського департаменту фінансів Лілія Єлова, для безперебійного функціонування полігону у цьому році виділили 26 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету Луцької громади,



"На обваловку сім мільйонів, на реконструкцію мереж п'ять мільйонів, і 14 700 на реконструкцію самого полігону. Крім того ще півтора мільйона нам дала Підгайцівська тергромада", – зазначила посадовиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня на полігон твердих побутових відходів поблизу села Брище завозять майже 200 тонн сміття з Луцької, Боратинської, Підгайцівської громад та міста Рожище.Про це розповів Суспільному начальник полігонуНаразі на полігоні тривають роботи з реконструкції і будівництва нової дороги.У травні цього року працівники Державної екологічної інспекції провели огляд полігону, розповів екологЗ його слів, полігон потребує розширення."В листопаді місяці може бути критичний момент, що в проєкті рекультивації старого полігону вже не буде куди дівати їм сміття. Швидкими темпами іде будівництво нової черги і в даному випадку це врятує ситуацію", – зазначив заступник начальника Держекоінспекції області.Одна карта полігону нині законсервована, захоронення сміття відбувається на другій, розміром вісім гектарів, каже директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс"З метою мінімізації впливу на довкілля периметр карти обваловували глиною. "Потім він буде закриватися дренажним шаром, зверху буде родючий ґрунт для зелених насаджень, щоби не було ерозій", – додав Марценюк.У рамках проєкту реконструкції та рекультивації на полігоні облаштовують нову локацію захоронення сміття, уже готовий котлован та зона очистки фільтрату. Зі слів директора "Луцькспецкомунтрансу", розмір нової карти – три гектари."Будуть побудовані комунікації, фільтратовідведені лотки, колодязі, де буде збиратися в накопичувальні озера. І буде установка, яка буде чистити цей фільтрат. Воно запроектоване, щоб цей фільтрат не попадав в навколишнє середовище", – сказав керівник КП.Також на території полігону йдуть підготовчі роботи з будівництва дороги.Як розповіла Суспільному директорка міського департаменту фінансів, для безперебійного функціонування полігону у цьому році виділили 26 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету Луцької громади,"На обваловку сім мільйонів, на реконструкцію мереж п'ять мільйонів, і 14 700 на реконструкцію самого полігону. Крім того ще півтора мільйона нам дала Підгайцівська тергромада", – зазначила посадовиця.

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