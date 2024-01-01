росія формує загони найманців для відправки в Африку
Сьогодні, 18:01
Держава-агресор росія формує загони так званих «військових інструкторів» для подальшої відправки на територію країн Африки.
Про це в телеграмі інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Наполегливий рекрутинг москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ― в тимчасово окупованому Криму.
Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії рф ― спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
Угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.
Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті.
Метою відправки відповідного контингенту москва вбачає розширення свого впливу в Африці.
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Про це в телеграмі інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Наполегливий рекрутинг москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ― в тимчасово окупованому Криму.
Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії рф ― спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
Угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.
Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті.
Метою відправки відповідного контингенту москва вбачає розширення свого впливу в Африці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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