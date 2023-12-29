Шахрай пропонував «роботу в СБУ» за $10 тисяч

Працівники СБУ та ДБР затримали шахрая, який за гроші обіцяв «посади» в Службі безпеки.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили на Буковиніза підполковника Служби безпеки.Ділок пропонував довірливим українцям фейкове працевлаштування в одне із обласних управлінь СБУ. При цьому вимагав за це грошову винагороду у 10 тис. доларів США.Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час отримання ним усієї суми від «кандидата».Встановлено, що «підполковник СБУ» насправді виявився рядовим-прикордонником, який проходить службу за контрактом і не має жодного відношення до Служби безпеки.Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).