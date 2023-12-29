Шахрай пропонував «роботу в СБУ» за $10 тисяч

Шахрай пропонував «роботу в СБУ» за $10 тисяч
Працівники СБУ та ДБР затримали шахрая, який за гроші обіцяв «посади» в Службі безпеки.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили на Буковині шахрая, який видавав себе за підполковника Служби безпеки.

Ділок пропонував довірливим українцям фейкове працевлаштування в одне із обласних управлінь СБУ. При цьому вимагав за це грошову винагороду у 10 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час отримання ним усієї суми від «кандидата».
Шахрай пропонував «роботу в СБУ» за тисяч

Встановлено, що «підполковник СБУ» насправді виявився рядовим-прикордонником, який проходить службу за контрактом і не має жодного відношення до Служби безпеки.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку проведуть конкурс соціальних проєктів
Сьогодні, 19:18
Заступник Погуляйка подав у відставку
Сьогодні, 18:58
Шахрай пропонував «роботу в СБУ» за $10 тисяч
Сьогодні, 18:51
Поліція оголосила у розшук ексчиновника, який напав на волинську журналістку
Сьогодні, 18:25
росія формує загони найманців для відправки в Африку
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном
11 січень, 18:55
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди
29 грудень, 2023, 17:01
Шахраї з Дніпра видурили у волонтерів і військових 1,2 мільйона Шахраї з Дніпра видурили у волонтерів і військових 1,2 мільйона
28 грудень, 2023, 15:17
МВС попередило українців про нову шахрайську схему: що робити МВС попередило українців про нову шахрайську схему: що робити
13 грудень, 2023, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку проведуть конкурс соціальних проєктів
Сьогодні, 19:18
 0
Заступник Погуляйка подав у відставку
Сьогодні, 18:58
 0
Шахрай пропонував «роботу в СБУ» за $10 тисяч
Сьогодні, 18:51
 0
Поліція оголосила у розшук ексчиновника, який напав на волинську журналістку
Сьогодні, 18:25
 0
росія формує загони найманців для відправки в Африку
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8