Поліція оголосила у розшук ексчиновника, який напав на волинську журналістку

Поліція оголосила у розшук ексчиновника, який напав на волинську журналістку
Правоохоронці оголосили в розшук колишнього посадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу, оскільки він переховується.

Про це пише ВСН.

Інформація про оголошення в розшук оприлюднена на сайті МВС. Як пише видання з посиланням на власні джерела, чоловік виїхав за кордон ще у день оголошення вироку – 14 грудня.

Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.

У липні 2021 року Георгію Штефанесі оголосили підозру у розтраті 500 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними правоохоронців, розтрата відбувалася шляхом подачі до оплати до казначейства актів виконаних підрядних робіт із внесенням завідомо неправдивих відомостей про вартість робіт та матеріалів, використаних під час будівельних робіт. Вартість спеціально завищували, аби отримати вигоду із бюджету.

У квітні 2023 року експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.

14 грудня, Волинський апеляційний суд відхилив скаргу експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанеси, якому тепер загрожує попередньо призначене покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.

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Теги: розшук, Волинь
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