Заступник Погуляйка подав у відставку

Юрій Гупало звільнений із займаної посади.



Про це повідомили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики ОВА.





Як ідеться у повідомленні, заяву про відставку Гупало написав у п'ятницю, 12 січня. Того ж дня його заяву задовольнили.



Про причини звільнення Юрія Гупала із займаної посади в ОВА наразі не повідомляють.



Нагадаємо, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко призначив на посаду заступника голови ОДА в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службами Юрія Гупала у березні 2022-го.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник очільника Волинської облдержадміністраціїзвільнений із займаної посади.Про це повідомили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики ОВА.Як ідеться у повідомленні, заяву про відставку Гупало написав у п'ятницю, 12 січня. Того ж дня його заяву задовольнили.Про причини звільнення Юрія Гупала із займаної посади в ОВА наразі не повідомляють.Нагадаємо, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйкозаступника голови ОДА в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службами Юрія Гупала у березні 2022-го.

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