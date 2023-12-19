Заступник Погуляйка подав у відставку
Сьогодні, 18:58
Заступник очільника Волинської облдержадміністрації Юрій Гупало звільнений із займаної посади.
Про це повідомили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики ОВА.
Як ідеться у повідомленні, заяву про відставку Гупало написав у п'ятницю, 12 січня. Того ж дня його заяву задовольнили.
Про причини звільнення Юрія Гупала із займаної посади в ОВА наразі не повідомляють.
Нагадаємо, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко призначив на посаду заступника голови ОДА в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службами Юрія Гупала у березні 2022-го.
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Про це повідомили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики ОВА.
Як ідеться у повідомленні, заяву про відставку Гупало написав у п'ятницю, 12 січня. Того ж дня його заяву задовольнили.
Про причини звільнення Юрія Гупала із займаної посади в ОВА наразі не повідомляють.
Нагадаємо, начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко призначив на посаду заступника голови ОДА в сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльності з податковою та митною службами Юрія Гупала у березні 2022-го.
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