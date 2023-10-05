У Луцьку проведуть конкурс соціальних проєктів

Луцька міськрада вирішила провести у громадісоціального спрямування.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 17 січня, під час чергового засідання виконавчого комітету, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.У 2024 році в Луцькій міській територіальній громаді відбудеться конкурс проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства.Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем жителів Луцької міської територіальної громади, надання соціальних послуг.Відзначимо, що реалізація рішення про проведення конкурсу не вимагає додаткових витрат із бюджету Луцької міської територіальної громади. Кошти виділятимуть у межах програми підтримки та розвитку громадських організацій соціального спрямування на 2021-2025 роки.У Конкурсі можуть взяти участь проєкти, представлені інститутами громадянського суспільства, які є юридичними особами та зареєстровані як неприбуткові, діяльність яких поширюється на територію Луцької міської територіальної громади, за винятком релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ. Термін реалізації проєкту – до 01 грудня 2024 року.Кількість проєктів, що отримують фінансування, залежить від бюджетів поданих проєктів, але на сукупну суму не вище ніж загальний бюджет Конкурсу – 240 тис. грн, які передбачені у бюджеті Луцької міської територіальної громади. Максимальне фінансування в рамках одного проєкту – 80 000 грн.До участі в конкурсі допускаються проєкти, які передбачають співфінансування в розмірі не менше 10 відсотків власного внеску інституту громадянського суспільства.Подача проєктних ідей від інститутів громадянського суспільства триває з 1 по 29 лютого 2024 року включно. Проєкти мають бути реалізовані до 25 грудня 2024 року.