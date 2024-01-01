На Волині навколішки зустріли тіло загиблого Героя Володимира Рекуновича
Сьогодні, 20:12
В Устилузьку громаду назавжди повернувся наш загиблий Герой — Володимир Рекунович.
Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами. Про це повідомили в Устилузькій громаді.
В останній земний шлях Героя проведуть у четвер, 18 січня об 12.00 год. Прощання з Захисником України Володимиром Рекуновичем розпочнеться в будинку де він мешкав (вул. Незалежності м.Устилуг). Чин заупокійного відспівування загиблого відбудеться в Свято-Вознесенському храмі м.Устилуг. Поховають бійця на місцевому кладовищі.
Володимир Олександрович, 1971 року народження загинув 13 січня у Куп'янському районі.
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Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами. Про це повідомили в Устилузькій громаді.
В останній земний шлях Героя проведуть у четвер, 18 січня об 12.00 год. Прощання з Захисником України Володимиром Рекуновичем розпочнеться в будинку де він мешкав (вул. Незалежності м.Устилуг). Чин заупокійного відспівування загиблого відбудеться в Свято-Вознесенському храмі м.Устилуг. Поховають бійця на місцевому кладовищі.
Володимир Олександрович, 1971 року народження загинув 13 січня у Куп'янському районі.
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