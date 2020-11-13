Зробіть запаси: у одному з районів Луцька будуть перебої з водопостачанням





Як повідомили в міській раді, пониження у мережі водопостачання буде фіксуватися з 9:00 до 19:00.



За інформацією комунального підприємства "Луцькводоканал", пониження буде відбуватися через проведення аварійно-ремонтних робіт на мережі.



Жителів мікрорайону просять подбати про запаси питної та технічної води на один день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Привокзальному мікрорайоні Луцька впродовж дня 18 січня буде понижений тиск подачі води до помешкань лучан.Як повідомили в міській раді, пониження у мережі водопостачання буде фіксуватися з 9:00 до 19:00.За інформацією комунального підприємства "Луцькводоканал", пониження буде відбуватися через проведення аварійно-ремонтних робіт на мережі.Жителів мікрорайону просять подбати про запаси питної та технічної води на один день.

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