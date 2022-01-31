У Луцькій громаді можна отримати безкоштовне насіння на весняну посівну: подробиці

У Луцькій громаді можна отримати безкоштовне насіння на весняну посівну: подробиці
До 24 січня 2024 року в Луцькій громаді приймають заявки від мешканців на отримання безплатного насіння від USAID для весняної посівної.

Як повідомила Луцька міська рада, насіннєвий матеріал можуть отримати певні категорії громадян, які обробляють земельні ділянки:

- внутрішньо переміщені особи;
- багатодітні родини;
- малозабезпечені сім'ї;
- учасники бойових дій та члени їх сімей;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Заявки від мешканців громади щодо потреб в насінні приймають старости старостинських округів та департамент економічної політики Луцької міськради.

Розподіл насіннєвого матеріалу — 18 видів насіння з розрахунку на одне домогосподарство, проведе Всеукраїнська асоціація громад з урахуванням кількості заявок, зазначає Луцька міськрада.

Видаватимуть насіння переселенцям та пільговим категоріям громадян Луцької громади протягом березня 2024 року.

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Теги: насіння, Луцька громада, пільговики
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