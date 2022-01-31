У Луцькій громаді можна отримати безкоштовне насіння на весняну посівну: подробиці

До 24 січня 2024 року в Луцькій громаді приймають заявки від мешканців на отримання безплатного насіння від USAID для весняної посівної.Як повідомила Луцька міська рада, насіннєвий матеріал можуть отримати певні категорії громадян, які обробляють земельні ділянки:- внутрішньо переміщені особи;- багатодітні родини;- малозабезпечені сім'ї;- учасники бойових дій та члени їх сімей;- особи з інвалідністю внаслідок війни;- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.Заявки від мешканців громади щодо потреб в насінні приймають старости старостинських округів та департамент економічної політики Луцької міськради.Розподіл насіннєвого матеріалу — 18 видів насіння з розрахунку на одне домогосподарство, проведе Всеукраїнська асоціація громад з урахуванням кількості заявок, зазначає Луцька міськрада.Видаватимуть насіння переселенцям та пільговим категоріям громадян Луцької громади протягом березня 2024 року.