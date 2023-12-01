На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ

На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Парафія храму Святого Кирила і Мефодія сіл Поліське і Брунетівка Старовижівської громади приєдналася до Православної Церкви України.

Про це написав священник Іван Зеленко у Фейсбуці.

Про приєднання Свято-Кирило-Мефодієвської релігійної громади до лона ПЦУ повідомили у середу, 17 січня.

«Вітаємо села Поліське і Брунетівка у лоні ПЦУ. Ви великі молодці...», - написав священник.

На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ

Як повідомив Іван Зеленко у коментарі виданню ВСН, на зборах 132 людини проголосували «за» приєднання до ПЦУ і лише одна проти. Священник не підтримав вибір вірян.


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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, прехід у ПЦУ
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