На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 21:11
Парафія храму Святого Кирила і Мефодія сіл Поліське і Брунетівка Старовижівської громади приєдналася до Православної Церкви України.
Про це написав священник Іван Зеленко у Фейсбуці.
Про приєднання Свято-Кирило-Мефодієвської релігійної громади до лона ПЦУ повідомили у середу, 17 січня.
«Вітаємо села Поліське і Брунетівка у лоні ПЦУ. Ви великі молодці...», - написав священник.
Як повідомив Іван Зеленко у коментарі виданню ВСН, на зборах 132 людини проголосували «за» приєднання до ПЦУ і лише одна проти. Священник не підтримав вибір вірян.
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Про це написав священник Іван Зеленко у Фейсбуці.
Про приєднання Свято-Кирило-Мефодієвської релігійної громади до лона ПЦУ повідомили у середу, 17 січня.
«Вітаємо села Поліське і Брунетівка у лоні ПЦУ. Ви великі молодці...», - написав священник.
Як повідомив Іван Зеленко у коментарі виданню ВСН, на зборах 132 людини проголосували «за» приєднання до ПЦУ і лише одна проти. Священник не підтримав вибір вірян.
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