На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ





Про це написав священник Іван Зеленко у Фейсбуці.



Про приєднання Свято-Кирило-Мефодієвської релігійної громади до лона ПЦУ повідомили у середу, 17 січня.



«Вітаємо села Поліське і Брунетівка у лоні ПЦУ. Ви великі молодці...», - написав священник.





Як повідомив Іван Зеленко у коментарі виданню





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія храму Святого Кирила і Мефодія сіл Поліське і Брунетівка Старовижівської громади приєдналася до Православної Церкви України.Про це написав священнику Фейсбуці.Про приєднання Свято-Кирило-Мефодієвської релігійної громади до лона ПЦУ повідомили у середу, 17 січня.«Вітаємо села Поліське і Брунетівка у лоні ПЦУ. Ви великі молодці...», - написав священник.Як повідомив Іван Зеленко у коментарі виданню ВСН , на зборах 132 людини проголосували «за» приєднання до ПЦУ і лише одна проти. Священник не підтримав вибір вірян.

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