Не випустили за кордон: Порошенко вимагає у прикордонників 500 тисяч компенсації

Петро Порошенко подав до суду на 7-й прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України. Політик вимагає 500 тис. грн матеріальної компенсації за те, що його торік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.



У середу, 17 січня, справу почав розглядати Львівський окружний адміністративний суд.



Першим про це повідомив телеграм-канал «ПолітБавовна», який зазначає, що позов також стосується віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, оскільки саме він скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка. Наразі ДПСУ офіційно не прокоментувала позов Петра Порошенка, однак



Зазначимо, що 1 грудня 2023 року Петро Порошенко через пункт пропуску «Краківець-Корчова» намагався потрапити за кордон. Політик пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Прикордонники відмовили у виїзді й не коментували рішення. Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що відрядження скасувала Верховна Рада. Сам політик назвав такі дії перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятий президент Україниподав до суду на 7-й прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України. Політик вимагає 500 тис. грн матеріальної компенсації за те, що його торік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єр-міністром УгорщиниУ середу, 17 січня, справу почав розглядати Львівський окружний адміністративний суд.Першим про це повідомив телеграм-канал «ПолітБавовна», який зазначає, що позов також стосується віце-спікера Верховної Ради, оскільки саме він скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка. Наразі ДПСУ офіційно не прокоментувала позов Петра Порошенка, однак ZAXID.NET вдалось з власних джерел отримати підтвердження про наявність позову.Зазначимо, що 1 грудня 2023 року Петро Порошенко через пункт пропуску «Краківець-Корчова» намагався потрапити за кордон. Політик пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Прикордонники відмовили у виїзді й не коментували рішення. Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що відрядження скасувала Верховна Рада. Сам політик назвав такі дії перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України.

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