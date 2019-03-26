Не випустили за кордон: Порошенко вимагає у прикордонників 500 тисяч компенсації

Не випустили за кордон: Порошенко вимагає у прикордонників 500 тисяч компенсації
П'ятий президент України Петро Порошенко подав до суду на 7-й прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України. Політик вимагає 500 тис. грн матеріальної компенсації за те, що його торік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У середу, 17 січня, справу почав розглядати Львівський окружний адміністративний суд.

Першим про це повідомив телеграм-канал «ПолітБавовна», який зазначає, що позов також стосується віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, оскільки саме він скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка. Наразі ДПСУ офіційно не прокоментувала позов Петра Порошенка, однак ZAXID.NET вдалось з власних джерел отримати підтвердження про наявність позову.

Зазначимо, що 1 грудня 2023 року Петро Порошенко через пункт пропуску «Краківець-Корчова» намагався потрапити за кордон. Політик пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Прикордонники відмовили у виїзді й не коментували рішення. Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що відрядження скасувала Верховна Рада. Сам політик назвав такі дії перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України.

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Теги: петро порошенко, позов
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