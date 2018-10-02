Хто може безоплатно їздити у громадському транспорті Луцька: деталі





Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає ІА



Зокрема посвідчення для безплатного проїзду в автобусах на міських маршрутах на 2024 рік отримають такі громадяни:



Авер’янов Василь Іванович – голова первинної ветеранської організації «Подвиг» Луцької міської організація ветеранів України;



Буравський Володимир Антонович – голова первинної ветеранської організації «Управління внутрішніх справ» Луцької міської організації ветеранів України;



Галяс Тетяна Петрівна – голова первинної ветеранської організації «Авіатори» Луцької міської організації ветеранів України;



Гулько Геннадій Якович – голова обласної організації ветеранів України;



Голепа Зоя Тимофіївна – голова первинної ветеранської організації «Юрист» Луцької міської організації ветеранів України;



Глушкова Алла Григорівна – голова первинної ветеранської організації «Ракетчики» Луцької міської організація ветеранів України;



Дем’янова Лілія Кузьмівна – голова первинної ветеранської організації «Банківські працівники» Луцької міської організації ветеранів України;



Дядюк Людмила Юхимівна – голова первинної ветеранської організації «Електротермометрія» Луцької міської організації ветеранів України;



Єрофєєнко Микола Миколайович – особа з інвалідністю II групи;



Вакалюк Наталя Вікторівна – мати дітей з інвалідністю;



Жомерчук Ніна Павлівна – член громадської організації УТОС;



Кікавська Катерина Федорівна – голова первинної ветеранської організації «ЖКП-7» Луцької міської організації ветеранів України;



Кузьмич Лілія Миколаївна – член громадської організації УТОГ;



Кухар Тетяна Вікторівна – особа з інвалідністю I групи;



Максимович Надія Іванівна – член громадської організації УТОС;



Максимчук Марія Василівна – голова первинної ветеранської організації «ЖКП-2» Луцької міської організації ветеранів України;



Маркевич Катерина Захарівна – голова первинної ветеранської організації «Університет третього віку» Луцької міської організації ветеранів України;



Мацюк Марія Домініківна – голова первинної ветеранської організації «Оберіг» Луцької міської організації ветеранів України;



Мілєвич Любов Федорівна – особа з інвалідністю I групи;



Мінаєва Наталія Іванівна – мати дитини з інвалідністю;



Мерленко Тетяна Володимирівна – голова первинної ветеранської організації «Агропром» Луцької міської організація ветеранів України;



Мударісов Дмитро Закійович – член громадської організації УТОС;



Мироненко Ірина Георгіївна – член громадської організації УТОГ;



Народзонек Лідія Федорівна – голова первинної ветеранської організації «Луцьк пошта» Луцької міської організація ветеранів України;



Півнюк Петро Степанович – голова первинної ветеранської організації «Облспоживспілка» Луцької міської організація ветеранів України;



Проха Августин Степанович – член громадської організації УТОС;



Римарчук Галина Петрівна – особа з інвалідністю II групи;



Севрюков Валерій Якович – голова Луцької міської організації ветеранів України;



Смізюк Марія Михайлівна – голова первинної ветеранської організації «Неспокійні серця» Луцької міської організації ветеранів України;



Терещук Софія Степанівна – мати дитини з інвалідністю;



Терпелюк Світлана Іванівна – член громадської організації УТОС;



Чайка Анатолій Петрович – голова громадської організації «Луцька міська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій»;



Чепурко Микита Вадимович – дитина-сирота;



Цимбалова Галина Адамівна – голова первинної ветеранської організації «Джерела Волині» Луцької міської організації ветеранів України;



Ходаківський Віктор Миколайович – голова первинної ветеранської організації «Ветеран-2» Луцької міської організації ветеранів України;



Хомяк Катерина Олександрівна – пенсіонер;



Яковлюк Євгенія Олександрівна – особа з інвалідністю II групи.



Відповідно до іншого рішення, посвідчення для безплатного проїзду в міському громадському транспорті (автобус, тролейбус) на 2024 рік для службових потреб надали працівникам департаменту молоді та спорту міської ради та КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради»:



Копера Оксана Леонтіївна – головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту департаменту молоді та спорту Луцької міської ради;



Назарук Наталія Валеріївна – директор КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради»;



Слесар Олена Юріївна – головний фахівець КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради»;



Ящук Оксана Миколаївна – заступник директора КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради».



Окрім того, члени виконкому внесли зміни до рішення «Про перелік категорій громадян, яким буде надаватись безплатний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (тролейбус, автобус) Луцької міської територіальної громади у 2024 році». Зокрема право на безоплатний проїзд отримають працівники Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині ухвалили кілька рішень, які передбачають видавання посвідчень для безоплатного проїзду в громадському транспорті міста.Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає ІА Волинські новини Зокрема посвідчення для безплатного проїзду в автобусах на міських маршрутах на 2024 рік отримають такі громадяни:– голова первинної ветеранської організації «Подвиг» Луцької міської організація ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Управління внутрішніх справ» Луцької міської організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Авіатори» Луцької міської організації ветеранів України;– голова обласної організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Юрист» Луцької міської організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Ракетчики» Луцької міської організація ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Банківські працівники» Луцької міської організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Електротермометрія» Луцької міської організації ветеранів України;– особа з інвалідністю II групи;– мати дітей з інвалідністю;– член громадської організації УТОС;– голова первинної ветеранської організації «ЖКП-7» Луцької міської організації ветеранів України;– член громадської організації УТОГ;– особа з інвалідністю I групи;– член громадської організації УТОС;– голова первинної ветеранської організації «ЖКП-2» Луцької міської організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Університет третього віку» Луцької міської організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Оберіг» Луцької міської організації ветеранів України;– особа з інвалідністю I групи;Мінаєва Наталія Іванівна – мати дитини з інвалідністю;– голова первинної ветеранської організації «Агропром» Луцької міської організація ветеранів України;– член громадської організації УТОС;– член громадської організації УТОГ;– голова первинної ветеранської організації «Луцьк пошта» Луцької міської організація ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Облспоживспілка» Луцької міської організація ветеранів України;– член громадської організації УТОС;– особа з інвалідністю II групи;– голова Луцької міської організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Неспокійні серця» Луцької міської організації ветеранів України;– мати дитини з інвалідністю;– член громадської організації УТОС;– голова громадської організації «Луцька міська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій»;– дитина-сирота;– голова первинної ветеранської організації «Джерела Волині» Луцької міської організації ветеранів України;– голова первинної ветеранської організації «Ветеран-2» Луцької міської організації ветеранів України;– пенсіонер;– особа з інвалідністю II групи.Відповідно до іншого рішення, посвідчення для безплатного проїзду в міському громадському транспорті (автобус, тролейбус) на 2024 рік для службових потреб надали працівникам департаменту молоді та спорту міської ради та КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради»:– головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту департаменту молоді та спорту Луцької міської ради;– директор КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради»;– головний фахівець КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради»;– заступник директора КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради».Окрім того, члени виконкому внесли зміни до рішення «Про перелік категорій громадян, яким буде надаватись безплатний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (тролейбус, автобус) Луцької міської територіальної громади у 2024 році». Зокрема право на безоплатний проїзд отримають працівники Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

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