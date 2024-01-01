18 січня на Волині: гортаючи календар
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18 січня день народження відзначає ексдепутат Луцької міської ради Майя Шостак (на фото).
Також сьогодні особисте свято у журналістка Мирослави Цюпьях, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірини Патлашинської та директора загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктора Мартинюка.
Іменини сьогодні за церковним календарем у Афанасія, Сергія, Миколи, Володимира, Вольдемара, Олександра, Михайла, Кирила, Дмитра, Максима, Євгена, Іларіона, Омеляна, Оксани, Ксенії, Марії.
Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.
18 січня за новим церковним календарем православні згадують святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. У народному календарі - Афанасіїв день.
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Також сьогодні особисте свято у журналістка Мирослави Цюпьях, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірини Патлашинської та директора загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктора Мартинюка.
Іменини сьогодні за церковним календарем у Афанасія, Сергія, Миколи, Володимира, Вольдемара, Олександра, Михайла, Кирила, Дмитра, Максима, Євгена, Іларіона, Омеляна, Оксани, Ксенії, Марії.
Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.
18 січня за новим церковним календарем православні згадують святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. У народному календарі - Афанасіїв день.
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