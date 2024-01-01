18 січня на Волині: гортаючи календар

Майя Шостак (на фото).



Також сьогодні особисте свято у журналістка Мирослави Цюпьях, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірини Патлашинської та директора загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктора Мартинюка.



Іменини сьогодні за церковним календарем у Афанасія, Сергія, Миколи, Володимира, Вольдемара, Олександра, Михайла, Кирила, Дмитра, Максима, Євгена, Іларіона, Омеляна, Оксани, Ксенії, Марії.



Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.



18 січня за новим церковним календарем православні згадують святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. У народному календарі - Афанасіїв день.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 січня день народження відзначає ексдепутат Луцької міської ради(на фото).Також сьогодні особисте свято у журналістка Мирослави Цюпьях, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»та директора загальноосвітньої школи №23 міста ЛуцькаІменини сьогодні за церковним календарем у Афанасія, Сергія, Миколи, Володимира, Вольдемара, Олександра, Михайла, Кирила, Дмитра, Максима, Євгена, Іларіона, Омеляна, Оксани, Ксенії, Марії.Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.18 січня за новим церковним календарем православні згадують святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. У народному календарі - Афанасіїв день.

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